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Послушайте, на каком языке общаются нардепы, которые громче всех говорят о своем патриотизме, – Медведчук

Виктор Медведчук обращает внимание на то, что в кулуарах Верховной Рады чаще звучит русский язык, чем украинский

сегодня, 16:00
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Послушайте, на каком языке общаются нардепы, которые громче всех говорят о своем патриотизме, – Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук призывает обратить внимание на то, на каком языке говорят нардепы, которые заявляют, что разговаривать на украинском языке – это первый, последний и единственный признак патриотизма. Об этом сказал политик в интервью телеканалам "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Интер".

"Обратите внимание на закон, в котором идет речь о русском и о языках национальных меньшинств. Там ведь сказано как? Что на территории Украины гарантируется развитие, использование, подчеркиваю, защита русского и других языков национальных меньшинств", – сказал он.

Политик отмечает, что во время переписи населения в 2001 году почти 29,6% украинцев считали русский своим родным языком.  Он также отмечает, что даже без официальных данных можно заметить, что многие жители страны сейчас говорят именно на русском. Кроме того, многие отмечают, что дома общаются как на русском, так и на украинском языках.

Виктор Медведчук обращает внимание на то, что если пройти по кулуарам Верховной Рады и послушать, как общаются народные депутаты, то украинский язык там звучит очень редко, даже из уст нардепов, которые бьют себя в грудь и рассказывают, какие они патриоты.

"Почему-то считается, что разговаривать на украинском языке – это первый, последний и единственный признак патриотизма. Не дело в интересах страны, не поступки в интересах людей, а именно принадлежность к языку. Ну, это, наверное, осталось еще от Порошенко, вот эти его лозунги, с которыми он шел", – добавил народный депутат.

Ранее "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин недавно заявил о происхождении украинского языка. По его мнению, до  XIII столетия у россиян и украинцев – "единого народа" – не было никакой разницы в языке, а первые различия возникли в  XVI веке, когда часть украинцев оказалась в плену. Более того, по мнению Путина, "украинский фактор" начал "разыгрываться" якобы накануне Первой мировой войны австрийскими спецагентами. На вопрос, правдивы ли слова российского лидера, ответил известный профессор-украинист – австрийский ученый Михаэль Мозер.


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