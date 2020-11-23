Выбор сделан: что показали итоги голосования в Украине

В Украине 22 ноября провели повторное голосование в 11 городах. Большая часть результатов оказались достаточно ожидаемыми, а вот некоторые удивили даже профессионалов избирательного процесса. О том, насколько предсказуемыми оказались итоги выборов, какова была явка и можно ли их считать легитимными с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

"Все результаты были понятны еще в первом туре"

Так, судя по информации на утро, ничего непредсказуемого не случилось, все результаты были понятны ещё в первом туре выборов. На этом акцентирует политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова.

"Ни один город областного значения представители партии президента завоевать не смогли, несмотря на его предвыборный тур. В Днепре, Львове, Николаеве, Черкассах, Славянске, Ужгороде, Дрогобыче и Полтаве победили нынешние мэры. Можем констатировать, что люди не захотели глобальных перемен (видимо им их уже достаточно) и решили сохранить всё, как есть", – отмечает эксперт.

По словам Татьяны Луповой, правящая партия сыграла нынешним мэрам на руку. Своей резкой потерей рейтинга вследствие года правления она помогла им остаться у руля. Все претензии к мэрам оказались не столь важными перед страхом прихода к власти кандидатов, которых выдвинула партия "Слуга народа".

"Надеюсь, в процессе подсчетов ничего глобально не изменится, как это зачастую случалось во время выборов 25 октября, – продолжает эксперт. – Тогда были достаточно частыми случаи, когда протоколы внезапно изменялись за одну ночь до такой степени, что абсолютно непроходная партия вдруг преодолевала 5% барьер — и получала два мандата в местных советах. Как, например, это произошло в Борщаговской ОТГ".

Татьяна Лупова с сожалением отмечает, что нынешний избирательный кодекс написан таким образом, что всевозможные фальсификации, подкупы и прочие варианты обмана избирателей и кандидатов стали практически ненаказуемы.

"Надеюсь, второй тур обойдется без этого. И избранные мэры смогут защитить свой результат, – подчеркивает эксперт. – Конечно, нужно отметить, что явка на этих местных выборах очень мала (в прошлое воскресенье – около 30%). Но это не влияет на легитимность избранных кандидатов. Многие команды работали на снижение явки. В принципе, это было не так сложно, особенно в карантин выходного дня".

"Главный тренд — доверие местным политикам"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает тенденцию, когда на местных выборах преимущественно победили действующие мэры, одолев выдвиженцев общенациональных партий. Исключением стало разве что в Ровно, где, похоже, кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк выигрывает выборы у действующего градоначальника Виктора Шакирзяна.

"Но главный тренд — большее доверие к местным политикам, которых избиратели хотя бы видели. Это серьезное изменение в сравнении с летом прошлого года, когда избиратели достаточно массово голосовали за кандидатов, о которых ничего не знали. Главное — за что-то зелёное. В какой-то мере это может свидетельствовать о некоторой утрате влияния телевизора. Избиратели начинают воспринимать его как средство развлечения, но не как источник информации, которому стоит доверять", – подчеркивает эксперт.

Важным Александр Палий считает и то, что практически везде в битве за пост мэра пророссийские партии, в частности ОПЗЖ, проиграли.

"Избирателям не интересна пророссийская риторика, – поясняет эксперт. – Можно сказать, что пророссийские партии встали на путь Наталии Витренко, если читатели ещё помнят, кто это такая".

Как сообщал портал "Комментарии", помимо выборов мэров, 15 ноября в территориальных общинах (с численностью до 10 тыс.) в 16 регионах повторно прошли выборы депутатов местных советов.

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