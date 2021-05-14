После победы в суде рейтинг Медведчука и ОПЗЖ вырастет, – эксперты

Суд по избранию меры пресечения для главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука вызвал огромный резонанс в украинском сегменте Facebook.



Пользователи соцсетей активно выражают поддержку Виктору Медведчуку

Жители нашей страны массово выражают поддержку Виктору Медведчуку, и недовольны попытками действующей власти отправить в СИЗО оппозиционного лидера. Кроме того, пользователи Facebook отмечают, что победа Медведчука в суде продемонстрировала слабость власти Зеленского.

"Сегодня я – Медведчук" (Today I am Medvedchuk), – написала блогер Ольга Чечулина.

Медиаменеджер Елена Скидан уверена, что проигрыш в суде продемонстрировал слабость власти во главе с Владимиром Зеленским.

"Это была лучшая PR-кампания Медведчука. И недорого: всё, что требовалось – включить мозг, опыт и образование. Политика – командная игра", – отметила Скидан. – Самое печальное в победе на сухую – немощь вертикали "государя".

Блогер Андрей Скорый подчеркнул, что Виктор Медведчук выступает в качестве борца против несправедливой системы власти.

"Медведчуку создается новый имидж – борец с системой", – пишет Скорый.

Политический аналитик Алексей Калиниченко задается вопросом, на сколько после случившегося вырастет рейтинг Виктора Медведчука и его партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Кто выиграл, кто проиграл на данный момент? Как ситуация может развиваться дальше? "Комментарии" узнали мнения экспертов.

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