Посадили возле "ЕС": в сети показали, как выглядит новое рабочее место Разумкова (ФОТО)

Уволенный сегодня своими бывшими коллегами-партийцами екс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков теперь, как вне фракционный избранник будет работать невдалеке от коллег из фракции "Европейская солидарность".

Сегодня Разумкова отправили в отставку с должности спикера парламента (фото t.me/oleksiihoncharenko)

Об этом сообщает парламентский представитель "Євросолидарности" Алексей Гончаренко, который выставил в социальных сетях фотографию рабочего места еще одного вне фракционного избранника.

По его словам, экс-главе парламента нашли место на галерке, рядом с их политической силой.

Также Гончаренко, чтобы найти повод подколоть политических противников, выставил еще одну фотографию, где он позирует вместе с Разумковым и его заместителем Русланом Стефанчук, который отныне может заменить своего коллегу на этой вакантной с сегодняшнего дня должности.

Еще добавил свой комментарий к фото, подчеркнув, что этой совместной фотографии два года. Он отметил, что их политическая сила предусмотрела такую развязку с первым номером списка партии "Слуга народа", которого сейчас уволили. И посоветовал коллеге Стефанчуку, чтобы он долго не обживал место спикера, потому что в итоге все равно будет работать возле нас.

Освобождение Дмитрия Разумкова, что известно

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что говорят одно, а делают другое: почему голоса депутатов за отставку Разумкова распределились именно так . Фракция "Батькивщина" дала за отзыв спикера 20 голосов, при том, что во время заседания ее представители хвалили Разумкова.

Также "Комментарии" информировали о том, что спикера ВР Дмитрия Разумкова отправили в отставку : как голосовали нардепы. 7 октября, народные депутаты Украины проголосовали за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Соответствующее решение поддержали 284 народных избранников.

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