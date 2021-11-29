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Порошенко заступился за украинских разведчиков

Пятый президент считает, что в центральной власти есть "крот", который и дальше продолжает "сливать" спецоперации украинской разведки

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинский народ должен быть горд за украинскую разведку, которая в очень сложных обстоятельствах продолжает профессионально выполнять свои обязанности. Именно поэтому украинские разведчики – это элита украинского войска. Как передает издание "Комментарии", об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу "Прямой", комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона об авантюре со стороны украинской разведке.

Порошенко заступился за украинских разведчиков

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Петр Порошенко отметил, что тех людей, которые служат в разведке, нереально мотивировать большими деньгами, положениями, наградами. Их главная мотивация – это преданность Родине, любовь к своему государству. По словам Порошенко, ему обидно, что действующий глава государства Владимир Зеленский, комментируя срыв операции по "вагнеровцам" решился назвать украинских разведчиков авантюристами. 

Порошенко отметил, что заявление Верховного главнокомандующего есть обидным не только для разведчиков, но и для других украинских защитников, которые теряют мотивацию защищать Родину в это непростое время.

Президент отметил, что мотивация разведчиков угасает не только из-за того, что они видят, как титанический труд по спецоперации з задержанием "вагнеровцев" растоптан, но еще и потому, что другие спецоперации просто срывают. Для примера Порошенко назвал операцию, которая прошла по подготовке освобождения украинских заложников на донецком заводе "Изоляция". Эта информация также была сорвана, потому что произошел слив информации с Банковой, фактически "крот" снова дал о себе знать. 

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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCH9H_b9oJtSHBovh94yB5HA
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