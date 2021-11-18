Порошенко с супругой заметили в аэропорту: куда собрался политик

Фото пятого президента Украины Петра Порошенко и его супруги Марины Порошенко из аэропорта попали в соцсеть. Позже лидер "Европейской Солидарности" и сам сообщил, что вылетает в Торонто, где уже сегодня намерен встретиться с украинской общиной. Как информирует издание "Комментарии", об этом Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

Петр Порошенко. Фото: фейсбук Петра Порошенко

Также политик поделился планами на завтра и послезавтра. Петр Порошенко рассказал, что у него запланирован целый ряд двусторонних встреч с канадскими чиновниками и американскими конгрессменами.

Петр Порошенко также отметил, что основная его цель – призвать западных партнеров Украины на форуме в Галифаксе объединиться в борьбе с российской гибридной агрессией, не оставить Киев без поддержки.

Читайте также на портале "Комментарии" – пятому президенту Петру Порошенко ближе к Новому году могут вручить подозрение. Об этом рассказал политический аналитик Павел Нусс, ссылаясь на телеграмм-канал "Путч". По словам аналитика, новость о новом подозрении пятому президенту не новая, слухи о таком намерении власти Зеленского начали распространяться еще с лета. В сентябре даже уже было принято решение о вручении подозрения. Вот только власть столкнулась с непредвиденной для себя проблемой. Ни один следователь не рискнул подписать такое подозрение. Даже Ирина Венедиктова. Которая раньше была готова выполнить любое указание Банковой теперь отказывается идти на такой шаг. Но ближе к Новому году все может поменяться и найдется следователь, который подпишет подозрение, считает Павел Нусс.





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