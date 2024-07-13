Порошенко снова не выпускают за границу: куда на этот раз хочет уехать экс-президент

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не выпускает в США руководителя парламентской фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Порошенко не выпускают за границу. Фото из открытых источников

По словам народной депутатки от "ЕС" Софии Федины, глава ВРУ не дает Петру Порошенко разрешение на выезд за границу. Депутат рассказала, что бывший президент Украины намерен посетить съезд Республиканской партии, на котором Дональда Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты США.

Как сообщила София Федина, кроме Петра Порошенко, командировку в Штаты руководство Верховной Рады также не подписывает народным депутатам Ирине Геращенко, Марии Ионовой и Иванне Климпуш-Цинцадзе.

"Стефанчук до сих пор не подписал командировку. Руководство В ерховной Рад ы сорвало уже две поездки наших партийцев , где должны были быть встречи с представителями Госдепа , с конгрессменами и сенаторами . Теперь еще одну срывают " , – возмутилась Софья Федина.

Как известно, съезд Республиканской партии, на котором кандидатом в президенты США выдвинут Дональда Трампа и примут избирательную программу партии, начнется 15 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мае 2022 года пятый президент Украины Петр Порошенко обращался к президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором просил сделать определенные выводы и не сопротивляться его законному стремлению пересечь границу, чтобы попасть на Конгресс и Саммит Европейской народной партии. В письме Зеленскому Петр Порошенко возмутился тем, что при попытке пересечь границу, чтобы в составе официальной парламентской делегации попасть на ПА НАТО, ему было отказано. Пятый президент выражал надежду, что по такому позорному случаю власти сделаны выводы и больше никто не будет препятствовать ему выехать в Роттердам для участия в саммите самой влиятельной партии ЕС.

