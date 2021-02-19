Главная цель – Медведчук, а канал Порошенко не тронут: эксперты о сегодняшнем заседании СНБО

19 февраля пройдет закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Телеканал "Прямий" накануне поспешил сообщить, что Петр Порошенко стал их официальным собственником. Похоже, таки тоже боятся санкций… Ходят слухи, что на заседании могут принять важные решения по Донбассу или касательно ударов по бизнесу ряда политиков. "Комментарии" узнали у экспертов, что всё же могут принять – и какие у тех или иных действий могут быть последствия.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Будет происходить дальнейшая "зачистка" Медведчука"

"Склоняюсь к тому, что будет происходить дальнейшая "зачистка" Медведчука, — говорит эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк. — Скорее всего, его ждет санкционный удар по бизнесу, связанному с РФ. Нефтепровод и так далее. Могут быть и другие решения. Но главная цель – Медведчук".

В закрытие канала Порошенко аналитик мало верит. По его мнению, слухи об этом распространяли специально, Порошенко поверил – и поскорее официально признал "Прямий" своим.

"Это решение объясняется тем, что Порошенко серьезно испуган. Он явно не ожидал, что будет принято решение о закрытии каналов Козака-Медведчука. Все знали, что он владелец "Прямого", а не фиктивный Владимир Макеенко. Но решил подстраховаться", — отмечает Анатолий Октисюк.

Он не исключает, что на заседании СНБО могут рассмотреть вопросы, связанные с энергетической безопасностью.

"Возможно, если прорабатывают это направление, под удар попадет Фирташ с его облгазами, фактической монополией на распределение газа. Зеленский, похоже, считает, что беглый олигарх виновен в росте тарифов. Так что атаку на него можно классно "продать" – смотрите, мы главного злодея жахнули, теперь наведем порядок с тарифами! Также могут взяться за облэнерго, — предполагает аналитик. — Там уже "прилетит" Ахметову, Коломойскому, Суркису. Но это маловероятно".

"Любой "наезд" на пятого президента будет играть против Зеленского"

По мнению эксперта ОО "Бюро анализа политики" Виктора Бобыренко, если будут усиливать санкции против Медведчука, большинство украинцев это воспримут нормально. Особенно, если объяснить через СМИ, что идет борьба с "пятой колонной".

"Это даст определенные очки Зеленскому, — считает эксперт. — Вряд ли поднимет рейтинг, но, скорее всего, тот перестанет падать. "Слуги" уже не рассчитывают на условно "ватный электорат". Теперь мобилизуют оставшихся сторонников. Всё указывает на то, что у Зеленского лишись иллюзий касательно мирного и быстрого разрешения конфликта с Россией. И будут разыгрывать другую карту. Меняется информационная стратегия, меняется и подход к работе с электоратом. Впрочем, Зеленский тут играет не столько за Украину, сколько за себя и свои рейтинги. Ментально он остается в "русском мире", как мне кажется".

Виктор Бобыренко предполагает, что могут быть приняты решения по личным санкциям против Медведчука и его бизнеса. Не исключает и то, что более плотно возьмутся за Шария.

"Что касается Порошенко и слухов о том, что могут закрыть "Прямий". Как мне кажется, любой "наезд" на пятого президента будет играть против Зеленского. Это дало бы возможность Медведчуку говорить, что происходит системная атака не на него, а вообще на свободу слова. Будет бонус и для Медведчука, и для Порошенко. Последний будет цементировать свой электорат в стиле — держать строй! Да и наши западные партнеры вряд ли нормально воспримут атаки на канал Порошенко", — говорит аналитик.

В то же время он считает ошибочным ходом официальное признание Порошенко, что именно он собственник "Прямого".

"Теперь к каналу будет соответствующее отношение. Будут смотреть только сторонники пятого президента. Для остальных он станет "порошенковской правдой". И это минус для Петра Алексеевича", — поясняет Виктор Бобыренко.

Он считает возможными определенные решения по Донбассу. К примеру – более жесткие реагирования на провокации противника.

Ранее эксперты рассказали, кто может быть следующим после Шария, которому СБУ объявила о подозрении.

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