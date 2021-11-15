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Порошенко готовятся вручить подозрение – пока ни один прокурор не готов поставить свою подпись

Аналитик Павел Нусс считает, что Зеленский может повторить судьбу Януковича, если пойдет на такой шаг

сегодня, 11:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Нардеп правящей фракции "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что "Порошенко ждет большой сюрпризы под новогоднюю елку. Через полтора-два месяца будет подозрение". Таким откровением "слуга народа" поделился в эфире канала "Украина 24". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил политический аналитик Павел Нусс, ссылаясь на телеграмм-канал "Путч".

Порошенко готовятся вручить подозрение – пока ни один прокурор не готов поставить свою подпись

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Павел Нусс добавляет, позже Дунда уточнил, что подозрение Петру Порошенко планируют вручить за "финансирование терроризма" из-за закупки угля.

Аналитик подчеркивает, как свидетельствуют данные источников ТК "Путч", слухи о таком подозрении активно распространялись еще с лета. Уже в сентябре власти вынашивали планы вручить Порошенко подозрение. Вот только Банковая столкнулась с неготовностью следователей решиться подписывать этот бред. Ни один следователь на сегодняшний день не готов пойти на такой шаг. Также не решается легализовать это подозрение Генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Я так понимаю, что Зеленскому не дает покоя "елка Януковича", и он пытается войти в историю под лозунгом "паля Зеленского", потому что я даже не представляю, какой будет реакция пассионарной части украинского общества на такой дерзкий сценарий власти. И, если Зеленский думает, что украинцы будут есть оливье за новогодним столом, наблюдая, как репрессируется Петр Порошенко – он не просто овца, он олух. Абсолютный", – резюмировал Павел Нусс.

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Источник: https://comments.ua/ua
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