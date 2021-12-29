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Порошенко рассказал, откуда у Зеленского ненависть к нему

Пятый президент Петр Порошенко напомнил, что его госизмена - это освобождение две трети украинской территории, когда он был Верховным главнокомандующим

сегодня, 10:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Как передает издание "Комментарии", пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Пётр Порошенко в интервью "Пятому каналу" заявил, что он это уже говорил, но готов повторить еще раз, что не намерен пересматривать свои планы, менять свой график из-за личной прихоти Владимира Зеленского, по указу которого ему выписывают повестки. Всё это происходит из-за того, считает Порошенко, что Зеленский его люто ненавидит и боится. Поэтому власть идёт на то, что занимается политическими преследователями, используя систему искривленного правосудия.

Порошенко рассказал, откуда у Зеленского ненависть к нему

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Порошенко подчеркнул, президент Зеленский не только его ненавидит, но и страшно боится. По словам пятого президента, если у Зеленского и компании есть желание поговорить о государственной измене и о финансировании терроризма, то он не против. Но при этом Порошенко напомнил, что его обвинение в госизмене — это то, что под его руководством как Верховного главнокомандующего ВСУ, вооруженные силы Украины освободили две трети украинской территории на Донбассе. Но при этом, Порошенко напомнил, что при Зеленском было подписано соглашение о разведении войск, когда украинская территория, которая была освобождена украинскими защитники, просто была сдана врагу.

Также пятый президент напомнил, что под его руководством украинские спецслужбы провели блестящие операции по ликвидации главарей бандитских группировок "ДНР" и "ЛНР". И в тоже время уже при новой власти были отданы России "вагнеровцы".

По мнению Петра Порошенко, этому всему должно дать оценку украинское общество.

"Главное, когда ты начинаешь расследование, не выйти на самого себя", – подытожил Петр Порошенко.

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Источник: https://www.5.ua/
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