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Порошенко рассказал, как после «тяжелых наркотиков» возвратился к нормальной жизни

Порошенко не чувствует притяжения к власти

сегодня, 11:50
Автор:

Кравцев Сергей

Пятый президент Украины Петр Порошенко дал откровенные ответы на вопросы в интервью "Украинской правде". В одном из вопросов журналист сравнил власть с тяжёлым наркотиком, спросив, получается ли у пятого президента после ухода с поста главы государства вернуться к нормальной жизни? Порошенко ответил, что сейчас больше говорят о легком каннабисе, нежели о тяжелых наркотиках.

Порошенко рассказал, как после «тяжелых наркотиков» возвратился к нормальной жизни

Петр Порошенко Фото: Слово и дело

По мнению пятого президента, у него лично никогда не было абсолютной власти, которая лишает человека понимания реальной жизни, что все хорошо видели во время президентства того-же Януковича и сейчас могут наблюдать на примере президентства Зеленского. Как первый, так и второй показывают, что для государства лучше пусть и не очень стойкая коалиция с медленными, но продуманными решениями опытных политиков, нежели беспрерывный принтер монобольшинства откровенных дилетантов.

Порошенко отметил, хоть уже совсем скоро экватор президентства Зеленского, но он лично до сих пор не считает себя человеком, который не имеет обязательств перед страной. При этом Порошенко добавил, что ответственность лидера европейской оппозиции, парламентария намного меньше, нежели ответственность главы государства.

Порошенко признался, что действительно сейчас имеет больше свободного времени, но, если говорить об ответственности за страну, то физически лишь стало легче, а морально тяжело, потому что есть сотни политически мотивированных дел. Морально тяжело от того что ты видишь, как ломают то, что делалось с большим трудом миллионов украинцев.

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2021/08/27/7305124/
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