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Порошенко отреагировал на решение Апелляционного суда по угольному делу

Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Порошенко в виде личных обязательств по "угольному делу"

сегодня, 16:22
Автор:

Кравцев Сергей
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Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств пятому президенту Украины Петру Порошенко по "угольному делу". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Порошенко отреагировал на решение Апелляционного суда по угольному делу

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Судьи пришли к такому решению после того, как заслушали представителей Генпрокуратуры, адвокатов пятого президента и самого Петра Порошенко. Лидер "Европейской Солидарности" и дальше будет лишен права беспрепятственно передвигаться областями Украины, а также не сможет получить обратно свои загранпаспорта, без которых он не может покидать пределы Украины.

Петр Порошенко назвал дело против него политическим заказом Банковой, добавив, что сама суть обвинений, которые ему инкриминируют есть политическим трешем. 

Пятый президент возмутился тем, что власть почему-то не дает указание правоохранительным органам приобщать к делу Игоря Коломойского, который на 3,5 млрд завез уголь с российскими сертификатами, хотя на самом деле добытого в ОРДЛО, что на самом деле является финансированием терроризма.

"Они (Ред. власть) продолжают ограничивать мою работу по стране, лишать меня возможности выезжать за границу. Я так понимаю это цель Зеленского, как они считают не давать мне разрешение принимать участие в международных конференциях. А я подчеркиваю, у меня должны были состояться встречи в Мюнхене, в Майами в Вашингтоне", – отметил Петр Порошенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — лидер "Европейской Солидарности" Порошенко рассказал, почему Банковая не дождется его сотрудничества с ГБР.



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Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/797692.html
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