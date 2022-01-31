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Порошенко рассказал, почему Банковая не дождется его сотрудничества с ГБР

Пятый президент уверен, что дело против него - это заказа Офиса президента

сегодня, 13:52
Автор:

Кравцев Сергей
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Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР по угольному делу, но заявил, что никакого сотрудничества не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом Порошенко заявил из-под здания ГБР.

Порошенко рассказал, почему Банковая не дождется его сотрудничества с ГБР

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Свою позицию Петр Порошенко объяснил тем, что он не неманерен подыгрывать Офису президента в том шоу, которое разыграли его сценаристы. Именно поэтому никаких показаний он давать не планирует. Порошенко добавил, что это его принципиальная позиция.

По словам пятого президента, если он начнет давать показания, пойдет на сотрудничество, то это автоматически легитимизирует антизаконные действия Зеленского и Татарова.

Петр Порошенко также заявил, что власть практически добилась того, чего хотела. Во-первых, из-за даты допроса, когда его вызвали в ГБР, он не смог поехать на Донбасс, как планировал, чтобы передать военным оборонный комплекс видеонаблюдения А, во-вторых, отметил Порошенко, после того, как он сдал все свои загранпаспорта, автоматически лишился возможности проводить встречи за рубежом, укрепляя поддержку Украины со стороны западных партнеров.

Лидер "ЕС" отметил, что у него на февраль были запланированы встречи с рядом глав МИД государств-членов Евросоюза. На этих встречах должен был обсуждаться вопрос увеличения финансовой и оборонной помощи Украине. Теперь он эти встречи провести не сможет. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в ГБР сообщили, что Порошенко не сдал загранпаспорта. Адвокаты пятого президента тут же парировали такое заявление.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2001724453338554
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