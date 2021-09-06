Вердикт минского суда оппозиционерам – Колесниковой – 11 лет заключения, Знаку – 10 лет

Минский областной суд озвучил обвинительный приговор в отношении лидеров Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. В итоге Марии Колесниковой светит 11 лет заключения, а Максиму Знаку – 10 лет. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "DW".

Мария Колесникова Фото: DW

Марию Колесникову суд огласил виновной сразу по трем статьям. Колесникова признана виновной в том, что участвовала в сговоре по захвату власти. Второе, что инкриминируют оппозиционерке – это создание экстремистского объединения. Третье – это обращение к гражданам Беларуси силой захватывать власть, призывы к радикальным действиям, что угрожало нацбезопасности страны. Максиму Знака признано виновным также в таких же преступлениях – создание экстремистских группировок и призывы к силовому захвату власти.

Отметим, у Марии Колесниковой более, чем интересная судьба. Она лишь в 2020 году вернулась на Родину в Беларусь, где решила заняться активной политической деятельностью, став координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, оказавшегося в застенках КГБ. До этого Колесникова работала 12 лет музыкантом в Штутгарте. После того, как стало ясно, что Бабарико не выйдет на свободу и не будет участвовать в выборах Мария Колесникова стала одним из лидеров оппозиционного движения. Задержана Колесникова была год назад на украино-белорусской границе. Оппозиционного адвоката Максима Знака было также задержано год назад за поддержку оппозиционного движения и за призывы белорусов к экстремисткой деятельности.

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