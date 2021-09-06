logo
Русский Українська

BTC/USD

51366.06

ETH/USD

3906.10

LTC/USD

221.94

USD/UAH

26.93

EUR/UAH

32.05

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Вердикт минского суда оппозиционерам – Колесниковой – 11 лет заключения, Знаку – 10 лет
commentss НОВОСТИ Все новости

Вердикт минского суда оппозиционерам – Колесниковой – 11 лет заключения, Знаку – 10 лет

Суд в Минске приговорил Марию Колесникову к 11 годам заключения, Максима Знака - к 10 годам

сегодня, 15:30
Автор:

Кравцев Сергей

Минский областной суд озвучил обвинительный приговор в отношении лидеров Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. В итоге Марии Колесниковой светит 11 лет заключения, а Максиму Знаку – 10 лет. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "DW".

Вердикт минского суда оппозиционерам – Колесниковой – 11 лет заключения, Знаку – 10 лет

Мария Колесникова Фото: DW

Марию Колесникову суд огласил виновной сразу по трем статьям. Колесникова признана виновной в том, что участвовала в сговоре по захвату власти. Второе, что инкриминируют оппозиционерке – это создание экстремистского объединения. Третье – это обращение к гражданам Беларуси силой захватывать власть, призывы к радикальным действиям, что угрожало нацбезопасности страны. Максиму Знака признано виновным также в таких же преступлениях – создание экстремистских группировок и призывы к силовому захвату власти. 

Отметим, у Марии Колесниковой более, чем интересная судьба. Она лишь в 2020 году вернулась на Родину в Беларусь, где решила заняться активной политической деятельностью, став координатором штаба оппозиционного кандидата в президенты Виктора Бабарико, оказавшегося в застенках КГБ. До этого Колесникова работала 12 лет музыкантом в Штутгарте. После того, как стало ясно, что Бабарико не выйдет на свободу и не будет участвовать в выборах Мария Колесникова стала одним из лидеров оппозиционного движения. Задержана Колесникова была год назад на украино-белорусской границе. Оппозиционного адвоката Максима Знака было также задержано год назад за поддержку оппозиционного движения и за призывы белорусов к экстремисткой деятельности.

Также читайте на портале "Комментарии" — СМИ узнали, где находится белорусская оппозиционерка Мария Колесникова.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/sud-v-minske-prigovoril-mariju-kolesnikovu-k-11-godam-zakljuchenija-maksima-znaka-k-10-godam/a-59096116
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ