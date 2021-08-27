Порошенко назвал три вещи, которыми украинцы могут гордиться

Украинские защитники, интеллектуальная сокровищница, а также украинское упорство – три вещи, которыми украинцы за 30 лет Независимости своей страны должны гордиться. Как передает издание "Комментарии", такое мнение пятый президент Украины Петр Порошенко высказал в интервью "Украинской правде" в рамках эксклюзивного проекта "Как видят 30 лет Независимости президенты".

Петр Порошенко Фото: Украинская правда

Петр Порошенко рассказал о трех вещах, которыми по праву могут гордиться наши соотечественники. Первая вещь, которой могут гордиться украинцы, это, конечно же, её воины. Народ должен гордиться теми защитниками, которые встали в защиту нашей Родины в самые тяжелые времена. Здесь уместно вспомнить тех, кто защищал нашу землю во времена Козаччины, в эпоху Украинской национальной Революции 1917-21 годов, тех, кто дал жесткий отпор нацистам в годы Второй Мировой, тех, кто в лавах Красной Армии и УПА боролся за Украину. Порошенко считает, что украинцы должны гордиться теми, кто даже после окончания Второй Мировой войны продолжил давать отпор уже коммунистам, войдя в движение "шестидесятников".

Также, по мнению Петра Порошенко, украинцы могут гордиться своей интеллектуальной сокровищницей. У нас очень много известных людей, которые есть выходцами из Украины и каждый из них в своё время менял нашу страну, привносил что-то новое, что-то лучшее. Это и учёные, это и деятели культуры, это и предприниматели. Ещё одна вещь, которой могут гордиться украинцы, это упорство и настойчивость украинского народа. К сожалению, неоднократно нам приходилось знать горечь поражений, но несмотря на это наша страна родила людей, которые готовы были кинуть вызов империи.

Президент уверен, что не было бы Революции Достоинства, не было бы борьбы с несправедливостью и запроса на свободу, если бы не было этих корней в истории Украины.

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