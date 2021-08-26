Сакварелидзе напомнил Порошенко о поврежденном глазе и пожелал правосудия

После инцидента, когда пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой во время марша по случаю Дня Независимости Украины бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе решил напомнить пятому президенту о том, как во времена его президентства с ним также расправились подобными методами. Как передает издание "Комментарии", об этом Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.

Давид Сакварелидзе Фото: Фейсбук Давида Сакварелидзе

Давид Сакварелидзе отметил, что он не хотел об этом писать в праздник Дня Независимости, но все же считает правильным напомнить о том досадном инциденте, который как раз и произошел во времена президента Порошенко. По словам бывшего заместителя генпрокурора, ему в Харькове повредили глаз. Сакварелидзе предполагает, что, скорее всего заказ шел от тогдашней Харьковской областной прокуратуры, где открывали шампанское, ликуя по случаю его увольнения. Радовался и сам Порошенко.

Сакварелидзе отмечает, как только у руля генпрокуратуры оказался Юрий Луценко прокурорских, которые с ним расправились, никто уже и не щемил. Давид Сакварелидзе отмечает, инцидент, когда ему в глаз брызнули зелёнкой, никто, конечно же, не расследовал.

"Через много чего неприятного пришлось пройти благодаря ПП. Гонения, судилища, унижения, оркестрованная от АП медия кампания очернения. Выстояли...", – написал Сакварелидзе.

Он добавляет, что не желает пятому президенту ничего плохого, единственное, что желает – это исключительно правосудия.

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