Сакварелидзе напомнил Порошенко о поврежденном глазе и пожелал правосудия

BTC/USD
46858.03
ETH/USD
3092.45
LTC/USD
170.11
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После инцидента, когда пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой во время марша по случаю Дня Независимости Украины бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе решил напомнить пятому президенту о том, как во времена его президентства с ним также расправились подобными методами. Как передает издание "Комментарии", об этом Давид Сакварелидзе написал на своей странице в Facebook.
Давид Сакварелидзе Фото: Фейсбук Давида Сакварелидзе
Давид Сакварелидзе отметил, что он не хотел об этом писать в праздник Дня Независимости, но все же считает правильным напомнить о том досадном инциденте, который как раз и произошел во времена президента Порошенко. По словам бывшего заместителя генпрокурора, ему в Харькове повредили глаз. Сакварелидзе предполагает, что, скорее всего заказ шел от тогдашней Харьковской областной прокуратуры, где открывали шампанское, ликуя по случаю его увольнения. Радовался и сам Порошенко.
Сакварелидзе отмечает, как только у руля генпрокуратуры оказался Юрий Луценко прокурорских, которые с ним расправились, никто уже и не щемил. Давид Сакварелидзе отмечает, инцидент, когда ему в глаз брызнули зелёнкой, никто, конечно же, не расследовал.
Он добавляет, что не желает пятому президенту ничего плохого, единственное, что желает – это исключительно правосудия.
Читайте также на портале "Комментарии" — Давид Сакварелидзе призвал поддержать Ляшко на 208 округе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости