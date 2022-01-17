Порошенко из аэропорта в Варшаве: настроение фантастическое

Пятый президент Украины Петр Порошенко, как и анонсировал ранее, возвращается в Украину. В аэропорту Варшавы он прошел регистрацию на рейс. Несмотря на то, что сегодня лидера "Европейской Солидарности" ждет непростой день, настроение у него приподнятое, он охотно фотографируется с желающими, общается с журналистами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает собкор "Украинской правды", присутствующий в аэропорту.

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Ветеран АТО, блогер Алексей Петров записал короткое видео, как Петр Порошенко идет по аэропорту. На вопрос: "Петр Алексеевич, как настроение?" Порошенко ответил: "настроение фантастическое, потому что едет домой".

Как и ожидалось, Петр Порошенко возвращается с Польши в Украину не один. Он едет в сопровождении супруги Марины Порошенко, а также в сопровождении почти всей фракции "Европейская Солидарность". Также ранее в Польшу вылетели для сопровождения пятого президента его адвокаты Игорь Головань и Илья Новиков.

Перед этим в интервью каналу "Украина" Петр Порошенко заявил, что у него совсем нет тревоги перед возвращением в Украину, он чувствует себя уверенно и бодро.

Читайте также на портале "Комментарии" – сегодня в 9:00 по киевскому времени Петр Порошенко должен приземлиться в Украине в аэропорту "Киев" (Жуляны) им И. Сикорского, а уже в 11:00 того же 17 января он должен прибыть на заседание в Печерском суде Киева. Эксперты в эксклюзивном интервью оценили шансы того, может ли пятый президент Украины оказаться за решеткой и есть ли в его обвинении рациональное зерно или же это очередная попытка власти свести счеты с политическим оппонентом.









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