Политолог: «Батькивщина» повторила финт «Партии Регионов» 2009-го года

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Кравцев Сергей
С фракцией "Батькивщина" произошел настоящий курьез. Изначально зампредседателя главы фракции Сергей Соболев, выступая с парламентской трибуны ругал монобольшинство и выражал моральную поддержку Дмитрию Разумкову, а потом вместе со своими коллегами взял и проголосовал в унисон со "Слугой народа" за его отставку. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Тарас Черновил.
Юлия Тимошенко Фото: сайт Батькивщины
Политолог отмечает, по итогам голосования за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова больше всего удивила фракция "Батькивщина". Перед голосованием за трибуну вышел Сергей Соболев и пламенно начал клеймить "слуг" за устранение Разумкова и высказал моральную ему поддержку. В заключение заявил, что "слуг народа" украинцы не увидят в следующей Раде, а Разумкову заявил: "До встречи в следующем созыве". А спустя несколько минут почти вся фракция, включая господина Соболева, проголосовала за снятие спикера. Наверное, предупредить об очередном развороте партии не успели. Такая внутрипартийная демократия.
Читайте также на портале "Комментарии" — у Разумкова уже нет уверенности, что "слуги народа" не лишат его депутатского мандата.
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