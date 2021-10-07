Политолог: «Батькивщина» повторила финт «Партии Регионов» 2009-го года

С фракцией "Батькивщина" произошел настоящий курьез. Изначально зампредседателя главы фракции Сергей Соболев, выступая с парламентской трибуны ругал монобольшинство и выражал моральную поддержку Дмитрию Разумкову, а потом вместе со своими коллегами взял и проголосовал в унисон со "Слугой народа" за его отставку. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Тарас Черновил.

Юлия Тимошенко Фото: сайт Батькивщины

Политолог отмечает, по итогам голосования за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова больше всего удивила фракция "Батькивщина". Перед голосованием за трибуну вышел Сергей Соболев и пламенно начал клеймить "слуг" за устранение Разумкова и высказал моральную ему поддержку. В заключение заявил, что "слуг народа" украинцы не увидят в следующей Раде, а Разумкову заявил: "До встречи в следующем созыве". А спустя несколько минут почти вся фракция, включая господина Соболева, проголосовала за снятие спикера. Наверное, предупредить об очередном развороте партии не успели. Такая внутрипартийная демократия.

"Вспомнил аналогичную ситуацию из прошлого. Это было где-то в 2009 году. В Раде рассматривают соглашение с ЕС о реадмиссии. От регионалов выступает Юрий Мирошниченко. Хвалит соглашение, рассказывает, как его партия поддерживает цивилизованные взаимоотношения с Евросоюзом, какая полезная эта сделка, почему она никак не угрожает Украине. Возвращается на место, готовится голосовать "за". И вдруг видит, как Чечетов сигнализирует горизонтальным взмахом, что надо голосовать "против". Немного отупевший давит на красную кнопку и бежит к Чечетову выяснять, что это такое было. Эта беседа прошла через несколько метров от меня. Ответ Чечетова был красноречивым: "Ой, Юра, ты извини, мы просто забыли тебя предупредить, что там решили поменять позицию, мне за пару минут до голосования позвонили", – отметил Тарас Черновил.

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