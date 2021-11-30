Его не услышали: Разумков прокомментировал выход Сохи из фракции

Дмитрий Разумков, фото Facebook

Бывший спикер Верховной Рады, политик и народный депутат и руководитель МФО "Разумная политика" Дмитрий Разумков прокомментировал для корреспондента портала "Комментарии" ситуацию с выходом депутата Романа Васильевича Сохи из фракции "Слуга народа". О своем выходе из фракции депутат 30 ноября объявил с трибуны парламента.

По мнению Разумкова, Роман Соха — человек устоявшихся взглядов и не меняет их.



"Он занимал позицию по кадровым назначениям, которые не соответствуют той ценностной рамке, с которой мы шли на выборы, давно. Он говорил об этом публично, он обращался к президенту через Фейсбук и письмами. Однако его не услышали. Он вышел из фракции, выразив свое несогласие с происходящим, с тем насколько те принципы, с которыми мы шли на выборы в 2019 году, отличаются от того, что есть на самом деле. Фактически это предательство обещаний", — подчеркнул Разумков.

Относительно того, будет ли еще выходить кто-нибудь из фракции, экс-спикер подчеркнул, что фамилий не знает, однако показатель несогласных с политикой партии будет увеличиваться. В настоящее время в МФО входит девять мажоритарщиков. Выход из фракции мажоритарщиков не имеет никаких последствий в соответствии с законом. А вот если списочник выходит, то его могут лишить мандата, добавил нардеп. Напомним, что Роман Соха вошел в состав МФО "Умная политика".

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты считают, что Разумков "утопит" других политиков и выйдет с Зеленским во второй тур. Рост популярности бывшего спикера Верховной Рады может помочь Зеленскому победить во втором туре президентских выборов.

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