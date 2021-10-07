Политические интриги народного депутата Артема Культенко

В последние несколько дней ряд СМИ и телеграм-каналов распространили информацию том, что народный депутат и замглавы фракции "Слуга народа" Артем Культенко якобы собирает группу для дестабилизации ситуации в монобольшинстве в интересах олигарха Рината Ахметова. Наши источники подтвердили эту информацию лишь частично, однако утверждают, что масштабы личности Культенко в сообщениях в соцсетях слишком преувеличены.

Артем Культенко - фото из открытых источников

Кто такой Артем Культенко

Народный депутат Артем Культенко прошел в парламент по списку партии "Слуга народа" под №51. СМИ и эксперты связывают его с несколькими группировками, которые контролировали МАФы в Киеве. В частности, речь идет о структурах, подконтрольных Андрею Холодову (также народный депутат от "Слуг", кум супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко), и Роману Солодкому. Ранее его попытки баллотироваться и в Киевсовет, и в Верховную раду успехом не увенчались. До парламента Культенко занимался мелким предпринимательством — держал две франшизных кофейни на столичных Позняках, где торговал выпечкой. Поэтому непонятно, откуда в его декларациях взялись порядка $1 млн и 1 млн грн наличными, которые, к тому же, "кочуют" из года в год почти нетронутыми.





Как только Культенко стал депутатом, его благосостояние резко начало улучшаться. В последней декларации появились купленные по явно заниженным ценам Mercedes Benz и Range Rover, а из недвижимости — два земельных участка в селе Гора Бориспольского района и сразу два недостроенных дома на них. При этом стоимость приобретения участков — 100 тыс. грн. за 75 соток — явно не соответствует рыночным ценам, которые в этом селе под Киевом стартуют от $500 за сотку. То есть в 10 раз дороже, чем указал Культенко.

При этом публично депутат не занимает никаких "денежных" позиций. В Раде он замглавы "непыльного" Комитета по вопросам депутатской этики и соблюдения регламента. Перед местными выборами вместе с одиозным Александром Дубинским был назначен руководителем Киевской областной организации "Слуг", однако не проявил себя никак.





В публичную плоскость попадает преимущественно из-за мелких скандалов, например, из-за участия в вечеринках нардепов во время карантина, за подачу странных запросов правоохранительным органам, либо из-за излишнего увлечения религией и пророссийскими взглядами (Культенко выпускник Киевской духовной семинарии, которая является структурным подразделением российской православной церкви в Украине).

Кроме того, пару месяцев назад, когда "слуги" ездили на фронт к бойцам АТО на передовую, Культенко, как рассказывают СМИ, "сбежал" в Святогорскую лавру, которая раньше принимала у себя на территории боевиков "ДНР" и склады их боеприпасов. Такие действия депутата вынудили экспертов предположить, что Культенко был завербован российскими спецслужбами, поскольку связь РПЦ и ФСБ является общим местом.

Артем Культенко и Ринат Ахметов: реально ли сотрудничество?

Несколько дней назад ряд телеграмм-каналов опубликовали информацию, согласно которой в течение сентября Артем Культенко якобы вел переговоры с окружением самого богатого человека в Украине Рината Ахметова. Целью переговоров, как предполагается, могло быть формирование группы из нескольких депутатов, которые бы осуществляли мероприятия по дестабилизации монофракции изнутри.

"По слухам, Культенко порядком утомили командные задачи, которые ставят перед "слугами" руководство партии и президент, и он решил если не задуматься о "сольной" карьере, то как минимум ускорить процесс зарабатывания денег через прямой лоббизм. В отличие от "слуг", которые напрямую ассоциируются с олигархом, "неприметный" и якобы лояльный к власти Культенко сможет продвигать не самые очевидные инициативы. Кроме того, в интересах Ахметова поддержание постоянных внутренних распрей в СН", — говорится в одном из сообщений.

Стоит отметить, что ранее журнал "Новое время" уже фиксировал Культенко в группе так называемых "несогласных". Это около 10 депутатов, которые регулярно голосуют вразрез с позицией по принципиальным для партии "Слуга народа" гуманитарным вопросам, например, о 6-й годовщине Революции достоинства, об осуждении насилия в Беларуси и геноцида крымских татар, признании незаконными выборов в оккупированном Крыму и прочее. Условно эту группу "раскольников" называют группой Сергея Трофимова, экс-замглавы Офиса Президента, который до осени минувшего года отвечал на Банковой за региональную политику.

Интересно, что по данным телеграмм-каналов, именно Трофимов стал "посредником" между Культенко и Ахметовым, поскольку по "церковной линии" познакомил Культенко с Вадимом Новинским, младшим партнером самого богатого олигарха. Упомянутые выше коммуникации с Холодовым также могли сыграть положительную роль в этом знакомстве.





В кулуарах фамилию Культенко также называют в перечне тех, кто готов будет поддержать "сольную" политическую карьеру Дмитрия Разумкова после его отставки с поста спикера Верховной рады. Примечательно, что одним из ключевых спонсоров личного проекта Разумкова также называют Рината Ахметова.





Впрочем, источники издания во фракции "Слуга народа" уверены, что роль Культенко в масштабном "подрыве доверия" внутри фракции может быть сильно преувеличена авторами анонимных телеграмм-каналов. Несмотря на видимую активность, его вес в партии нельзя сравнивать с главами комитетов или групп. А попытки лоббирования интересов олигарха через кулуарные интриги и несогласованные с руководством фракции законопроекты легко могут закончиться для списочника Культенко лишением депутатского мандата и возвращением в пирожковую на Позняках.









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