Арахамия рассказал, с кем «слуги народа» пойдут в коалицию в случае распада монобольшинства

Глава провластной фракции "Слуга народа" Давид Арахамия решил в процентном соотношении оценить вероятность распада монобольшинства. Арахамия не стал наотрез исключать такую вероятность и заявил, что 10% распада монокоалиции все же есть. Как информирует портал "Комментарии", об этом лидер "слуг народа" заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Давид Арахамия. Фото: Украинская правда

Свои размышления Давид Арахамия объяснил тем, что страну потихоньку входит в предвыборный период и те люди, которые сейчас во власти, но хотят и в будущем попасть в парламент подумывают о том, как дистанцироваться, чтобы не быть на месте "политического камикадзе". С другой стороны, на тех, кто покинул ряды партии по тем или иным причинам сразу же надевается клише "предатель". Чтобы убедиться в том, что так думают люди, можно прозондировать мнения на округах, где работают мажоритарщики.

По словам Давида Арахамии, если монобольшинство все же распадется, то придется идти на компромисс с другими политическими игроками и создавать более широкую коалицию.

Глава фракции "Слуга народа" признал, что, если пойдет речь о формировании новой широкой коалиции. То, в первую очередь, во внимание будут браться представители парламентских групп "Довіра" и "За майбутнє". По мнению Давида Арахамии, именно с представителями этих групп взгляд на многие процессы в стране у власти совпадает.

Проведение досрочных парламентских выборов Давид Арахамия пока что исключает. Свою позицию объясняет просто – немало тех, коло сегодня находится в Раде, вряд ли попадут в следующий созыв парламента, потому будут пытаться найти какую-то конфигурацию, чтобы продлить работу в Раде нынешнего созыва.

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