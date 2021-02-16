Шарий «на крючке» у СБУ: кто может быть следующим

СБУ заявила, что объявила о подозрении Анатолию Шарию — по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. "Комментарии" оперативно расспросили экспертов о том, усилит или ослабит Зеленского и Ко "дело Шария", как может ситуация развиваться дальше и кто может быть следующим.

Анатолий Шарий. Фото из открытых источников

"В целом, то, что сейчас происходит, это проявление силы со стороны Зеленского"

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко считает действия СБУ ожидаемыми. Они, по его словам, логично ложатся в канву последних решений власти – введения указом президента в жизнь решений СНБО о санкциях против Козака и трех каналов.

"Шарию объявлено подозрение по двум статьям УК Украины. Ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (речь о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и т.д.). Госизмену, как мне кажется, сложно будет как-то доказывать. Это более характерно для госчиновников, занимающих определен должности, приносящих присягу. Блогер и журналист – это совсем другое. Скорее акценты будут делать на втором деле. И доведение хоть одного из них до логического завершения определит – успех это или неудача Зеленского", — считает Игорь Петренко.

Он отмечает, что часть общества недовольна тем, что взялись за Шария. Часть, напротив, ликует.

"Всех удовлетворить не получится, как Зеленский ранее пытался. Очевидно, что президент идет по той траектории, которую избрал с начала февраля, когда ввел в действие решение СНБО. А именно – защита национальных интересов и максимальное противодействие российской пропаганде в Украине. В любом случае — последнее слово за судом. Но это будет довольно долгая эпопея", — говорит эксперт.

Он не исключает, что заседание СНБО, намеченное на 19 февраля, даст ответы на то, кого еще могут подвести под категорию "агенты российского влияния".

"Это могут быть какие-то топовые блогеры. Не исключено – и что кто-то из нардепов от ОПЗЖ, — прогнозирует Игорь Петренко. — В целом, то, что сейчас происходит, это проявление силы со стороны Зеленского. К чему приведет – увидим со временем, когда сможем оценить полноту картины".

"Власть "ранена" рейтингами, возрастающим уровнем недоверия к ее действиям"

Политический аналитик Сергей Лозовский так характеризует ситуацию: "Это можно сравнить со строкой из песни Высоцкого – "я, как раненный зверь, напоследок чудил". Власть "ранена" рейтингами, возрастающим уровнем недоверия к ее действиям. Потому взялась за репрессивные меры. Других она, похоже, просто не знает. Начинают "чудить". Закрыли три канала, теперь схватились за Шария".

По мнению Сергея Лозовского, подозрения, которые высказаны в адрес Шария, будут использоваться с целью закрытия его YouTube-канала, используемого для острой критики в адрес украинской власти.

"При этом рейтинг президента от подобных действий выше не станет. Зато будет большой скандал в Европе, — прогнозирует аналитик. — За те годы, что Шарий там находится, он, думаю, научился обращаться с европейскими судами. В отличие от тех, кто дует в уши нашему президенту. Ну, что сказать? Дорогу на эшафот каждый прокладывает сам".

Сергей Лозовский уверен, что 19 февраля после заседания СНБО мы услышим продолжение истории.

"Зеленский заполучил новую игрушку в виде СНБО. Его решения – это внесудебный способ расправы с кем-то. Если Уголовный кодекс четко предусматривает статью, определяет нарушения и меру ответственности, то тут санкции — без какой-либо статьи. Безразмерные. Можно как Козака — лишить росчерком пера возможности распоряжаться своими средствами… Предсказать дальнейшие действия Зеленского невозможно. Как говорил Мюллер, невозможно понять логику непрофессионалов, дилетантов. В нашем случае всё отягощено инфантильностью и истероидным характером Зеленского", — заключает аналитик.

Напомним, СБУ вызывает Шария на допрос: подозрение дошло до адресата.

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