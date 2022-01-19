Почему власть проигрывает дело Порошенко: политолог Вадим Карасев назвал причину

Дело Порошенко власть на данном этапе откровенно проиграла, в том числе, при участии замглавы Офиса Президента Украины Андрея Смирнова, который не только не дорабатывал, но и попросту мог играть на стороне Порошенко. Такое мнение озвучил на своей странице в ФБ политолог Вадим Карасев.

Порошенко был отпущен под личные обязательства (фото из открытых источников)

"Дело экс-президента Порошенко сейчас идет вопреки ожиданиям Зеленского и Офиса президента: Печерский суд избрал меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям. Это, безусловно, поражение власти. То есть ареста, на который рассчитывали в ОПУ, не произошло. Что же произошло на самом деле и почему так вышло? Поговаривают, что в команде Зеленского этим вопросом занимался Андрей Смирнов, заместитель председателя Офиса Президента. Как мне рассказали источники, он не только не дорабатывал по этому делу, но мог играть как на стороне Зеленского, так и на стороне Порошенко, слуга двух господ", — пишет Вадим Карасев.

Он также отметил, что Смирнов попал в ОПУ в 2019 году и считался человеком Андрея Богдана, а играть на разные лагеря – не впервые для Смирнова, который после горячей поддержки Революции Достоинства в 2015 году взялся защищать в судах экс-регионалов Елену Лукаш и Александра Ефремова, такой себе всеядный профессионал.

"Что теперь? Думаю, Зеленский столкнулся с той реальностью, в которой мы живем в Украине, — у него нет профессиональных кадров, а те что есть, выполняют свою работу с учётом украинской реальности. Вероятно это приведет к кадровым перестановкам в Офисе президента", — резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что 19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что столкновения сторонников пятого президента и полиции не прекращаются.







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