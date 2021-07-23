Почему ОП переносит судебные заседания по делу Медведчука - Зубченко

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Станислав Молчанов
Офис президента (ОП) продолжает переносить судебные заседания по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, так как больше не имеет законного повода продолжать домашний арест для оппозиционного политика. Об этом сообщает 112, ссылаясь на слова политического эксперта Александра Зубченко.
Виктор Медведчук - фото из открытых источников
По мнению аналитика, то что Чрезвычайный и Полномочный посол КНР написал письмо Виктору Медведчуку именно накануне судебного заседания — не случайное совпадение.
Также эксперт пояснил, что оснований для пролонгации домашнего ареста для Медведчука больше нет, поэтому Офису президента приходится тянуть время и переносить судебные заседания.
Кроме того, Зубченко напомнил, что сотрудники СБУ провели в сумме пять обысков, но так и не смогли найти никаких доказательств против Медведчука.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
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