Почему ОП переносит судебные заседания по делу Медведчука - Зубченко

Офис президента (ОП) продолжает переносить судебные заседания по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, так как больше не имеет законного повода продолжать домашний арест для оппозиционного политика. Об этом сообщает 112, ссылаясь на слова политического эксперта Александра Зубченко.

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

По мнению аналитика, то что Чрезвычайный и Полномочный посол КНР написал письмо Виктору Медведчуку именно накануне судебного заседания — не случайное совпадение.

"Посол Поднебесной написал открытое письмо Виктору Медведчуку, в котором поблагодарил главу политсовета ОПЗЖ за неоценимый вклад, который он внес в развитие двухсторонних украинско-китайских отношений. Показательно, что посол Китая буквально рассыпался в комплиментах Медведчуку", – обратил Зубченко.

Также эксперт пояснил, что оснований для пролонгации домашнего ареста для Медведчука больше нет, поэтому Офису президента приходится тянуть время и переносить судебные заседания.

"Неслучайно и то, что КАС так и не вынес решения по делу Медведчука. Ну якобы судья не успел ознакомиться с материалами (зато, видимо, изучил письмо китайского посла), поэтому решил перенести заседание на 30 июля. Явно видно, что в Офис президента не подвезли свежий "креатив". Зеленский и компания уже просто не знают, что еще придумать для пролонгации домашнего ареста", – подчеркнул Зубченко.

Кроме того, Зубченко напомнил, что сотрудники СБУ провели в сумме пять обысков, но так и не смогли найти никаких доказательств против Медведчука.

"Поэтому судья КАС начал что-то подозревать. Действительно, доказательств против Медведчука как не было, так и нет. Пять обысков, в том числе в доме у тещи Медведчука, закончились безрезультатно. Разве что Зеленский заслужил себе смешной имидж президента, который не придумал ничего лучше, чем воевать с пожилой женщиной. Наша самая успешная пародия на Рэмбо", – констатировал журналист.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.



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