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Главная Новости Политика внутренняя политика Почему ОП переносит судебные заседания по делу Медведчука - Зубченко
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Почему ОП переносит судебные заседания по делу Медведчука - Зубченко

По мнению эксперта, следствие до сих пор не имеет достаточно доказательств

сегодня, 15:56
Автор:

Станислав Молчанов

Офис президента (ОП) продолжает переносить судебные заседания по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, так как больше не имеет законного повода продолжать домашний арест для оппозиционного политика. Об этом сообщает 112, ссылаясь на слова политического эксперта Александра Зубченко.

Почему ОП переносит судебные заседания по делу Медведчука - Зубченко

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

По мнению аналитика, то что Чрезвычайный и Полномочный посол КНР написал письмо Виктору Медведчуку именно накануне судебного заседания — не случайное совпадение.

"Посол Поднебесной написал открытое письмо Виктору Медведчуку, в котором поблагодарил главу политсовета ОПЗЖ за неоценимый вклад, который он внес в развитие двухсторонних украинско-китайских отношений. Показательно, что посол Китая буквально рассыпался в комплиментах Медведчуку", – обратил Зубченко.

Также эксперт пояснил, что оснований для пролонгации домашнего ареста для Медведчука больше нет, поэтому Офису президента приходится тянуть время и переносить судебные заседания.

"Неслучайно и то, что КАС так и не вынес решения по делу Медведчука. Ну якобы судья не успел ознакомиться с материалами (зато, видимо, изучил письмо китайского посла), поэтому решил перенести заседание на 30 июля. Явно видно, что в Офис президента не подвезли свежий "креатив". Зеленский и компания уже просто не знают, что еще придумать для пролонгации домашнего ареста", – подчеркнул Зубченко.

Кроме того, Зубченко напомнил, что сотрудники СБУ провели в сумме пять обысков, но так и не смогли найти никаких доказательств против Медведчука.

"Поэтому судья КАС начал что-то подозревать. Действительно, доказательств против Медведчука как не было, так и нет. Пять обысков, в том числе в доме у тещи Медведчука, закончились безрезультатно. Разве что Зеленский заслужил себе смешной имидж президента, который не придумал ничего лучше, чем воевать с пожилой женщиной. Наша самая успешная пародия на Рэмбо", – констатировал журналист.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/v-ofise-prezidenta-zakonchilsya-kreativ-a-dokazatelstv-kak-ne-bylo-tak-i-net--zubchenko-ob-ocherednom-perenose-suda-po-delu-medvedchuka-585103.html
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