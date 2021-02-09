Почему маловероятна отставка Шмыгаля - мнения экспертов

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Сергей Медведев
В Офисе президента Украины уверяют, что не собираются менять действующего главу правительства Дениса Шмыгаля, слухи об отставке которого (а то и всего Кабмина) активно муссируются не первый месяц. Что это – хорошая мина при плохой игре или в ОПУ действительно решили ставить на Шмыгаля и дальше — в этих вопросах "Комментарии" разбирались вместе с украинскими экспертами.
Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк
Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов отмечает, что для поднятия (или хотя бы удержания) рейтинга власть должна выполнять предвыборные обещания. А тут – сплошные провалы. И часть негатива за это принимает на себя Кабмин со Шмыгалем во главе.
"Мирный кейс по Донбассу – провален. Тарифная политика – провалена. Люди уже получили платежки с колоссальными суммами. Провален кейс вакцинации. Все страны Европы, включая Молдову, уже начали вакцинацию. Только Украина — в конце очереди. Учитывая всё это, логика в отставке Шмыгаля есть. Но прежде он должен впитать весь негатив. Ответить за провалы по почти всем направлениям. После чего его сделают козлом отпущения. Уверен, что с ним попрощаются уже весной, когда закончится отопительный сезон", — говорит Кирилл Молчанов.
Проблема, по его мнению, не только в том, что пока нет голосов в парламенте для потенциального голосования за новый Кабмин.
"Похоже, что у Зеленского особо нет кандидатов на замену Шмыгалю. Кого ставить? Такого же серого ноунейма, который будет пребывать в тени президента? Тогда он не будет в достаточной мере впитывать негатив, — отмечает Кирилл Молчанов. – Думаю, что выбор падет или на человека, который будет полностью зависеть от Зеленского (как Шмыгаль), или на кого-то из условной группы "соросят" (как был Гончарук, как, возможно, будут Витренко или Коболев). Хоть следовало бы ставить кого-то из тяжеловесов, настоящих профи, кто занимался бы чисто экономической работой и не вызывал у Офиса президента опасений как возможный политический конкурент".
Политический эксперт Александр Савченко считает, что менять Шмыгаля сейчас Офису президента (ОП) невыгодно. Более того – невозможно.
"Посмотрите, как им тяжело провести даже назначение Юрия Витренко полноценным главой Минэнергетики, — обращает внимание политэксперт. — Две провальные попытки. Насколько известно, будет еще и третья. Все эти действия, переговоры, срывы договоренностей отнимают силы у ОП. И уменьшают его вес, демонстрируя, что президент всё меньше имеет влияния на парламент".
По мнению Александра Савченко, если бы рассматривался вариант смены Шмыгаля, а с ним и всего Кабмина (скорее всего – пакетным голосованием), незачем было бы так мучиться с Витренко.
"Всё показывает на то, что ОП не может собрать голоса в Раде. А уж тем более – под премьера, который подчинялся бы президенту. Учитывая разброд и шатание в монобольшинстве, там скорее поддержать того, кто будет независим от воли ОП. Вопрос и в том – где найти кандидата, которые согласился бы в нынешней тяжелейшей ситуации возглавить Кабмин? Так что пока не найдут такого человека, а также пока не будут стопроцентно уверены в том, что Рада проголосует за него и новый состав Кабмина – Шмыгаль останется премьером", — прогнозирует Александр Савченко.
Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе Президента Украины прокомментировали информацию о том, что сейчас идет поиск кандидатов на пост премьер-министра, которые могут заменить действующего главу правительства Дениса Шмыгаля.
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