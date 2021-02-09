Почему маловероятна отставка Шмыгаля - мнения экспертов

В Офисе президента Украины уверяют, что не собираются менять действующего главу правительства Дениса Шмыгаля, слухи об отставке которого (а то и всего Кабмина) активно муссируются не первый месяц. Что это – хорошая мина при плохой игре или в ОПУ действительно решили ставить на Шмыгаля и дальше — в этих вопросах "Комментарии" разбирались вместе с украинскими экспертами.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Особых кандидатов на замену Шмыгалю нет"

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов отмечает, что для поднятия (или хотя бы удержания) рейтинга власть должна выполнять предвыборные обещания. А тут – сплошные провалы. И часть негатива за это принимает на себя Кабмин со Шмыгалем во главе.

"Мирный кейс по Донбассу – провален. Тарифная политика – провалена. Люди уже получили платежки с колоссальными суммами. Провален кейс вакцинации. Все страны Европы, включая Молдову, уже начали вакцинацию. Только Украина — в конце очереди. Учитывая всё это, логика в отставке Шмыгаля есть. Но прежде он должен впитать весь негатив. Ответить за провалы по почти всем направлениям. После чего его сделают козлом отпущения. Уверен, что с ним попрощаются уже весной, когда закончится отопительный сезон", — говорит Кирилл Молчанов.

Проблема, по его мнению, не только в том, что пока нет голосов в парламенте для потенциального голосования за новый Кабмин.

"Похоже, что у Зеленского особо нет кандидатов на замену Шмыгалю. Кого ставить? Такого же серого ноунейма, который будет пребывать в тени президента? Тогда он не будет в достаточной мере впитывать негатив, — отмечает Кирилл Молчанов. – Думаю, что выбор падет или на человека, который будет полностью зависеть от Зеленского (как Шмыгаль), или на кого-то из условной группы "соросят" (как был Гончарук, как, возможно, будут Витренко или Коболев). Хоть следовало бы ставить кого-то из тяжеловесов, настоящих профи, кто занимался бы чисто экономической работой и не вызывал у Офиса президента опасений как возможный политический конкурент".

" ОП не может собрать голоса в Раде под нового премьера"

Политический эксперт Александр Савченко считает, что менять Шмыгаля сейчас Офису президента (ОП) невыгодно. Более того – невозможно.

"Посмотрите, как им тяжело провести даже назначение Юрия Витренко полноценным главой Минэнергетики, — обращает внимание политэксперт. — Две провальные попытки. Насколько известно, будет еще и третья. Все эти действия, переговоры, срывы договоренностей отнимают силы у ОП. И уменьшают его вес, демонстрируя, что президент всё меньше имеет влияния на парламент".

По мнению Александра Савченко, если бы рассматривался вариант смены Шмыгаля, а с ним и всего Кабмина (скорее всего – пакетным голосованием), незачем было бы так мучиться с Витренко.

"Всё показывает на то, что ОП не может собрать голоса в Раде. А уж тем более – под премьера, который подчинялся бы президенту. Учитывая разброд и шатание в монобольшинстве, там скорее поддержать того, кто будет независим от воли ОП. Вопрос и в том – где найти кандидата, которые согласился бы в нынешней тяжелейшей ситуации возглавить Кабмин? Так что пока не найдут такого человека, а также пока не будут стопроцентно уверены в том, что Рада проголосует за него и новый состав Кабмина – Шмыгаль останется премьером", — прогнозирует Александр Савченко.

Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе Президента Украины прокомментировали информацию о том, что сейчас идет поиск кандидатов на пост премьер-министра, которые могут заменить действующего главу правительства Дениса Шмыгаля.





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