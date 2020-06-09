Появился текст законопроекта Зеленского о референдуме: народная инициатива и электронное голосование

На сайте Верховной Рады Украины опубликован текст законопроекта о всеукраинском референдуме, который сегодня внес президент Владимир Зеленский.

Как говорится в пояснительной к законопроекту записке, всеукраинский референдум – один из главных институтов прямой демократии и непосредственного волеизъявления граждан по наиболее важным вопросам общегосударственного значения. Структурно законопроект состоит из 131 статьи и 13 разделов, которые помещаются на более 150 страницах.

Так, на всеукраинский референдум может выноситься только один вопрос. Референдум могут устраивать ради утверждения закона о внесении изменений в разделы І, III, XIII Конституции Украины, решения вопросов общегосударственного значение, изменения территории Украины и потери в силу закона Украины или отдельными его положениями.

Тогда как не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

1) противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь в Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основополагающих свободах, протоколах к ней;

2) направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

3) относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

4) отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Отмечается, что ключевая новация законопроекта – определение возможности внедрения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Согласно документу, всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается по требованию не менее 3 млн граждан Украины.

В общем, референдум будет проводиться, используя механизм выборов. Так, для подготовки, организации и проведения используются территориальные избирательные округа и все соответствующие зарубежные участки. Голосование избирателей осуществляется посредством бюллетеня или путем электронного голосования. А подсчет голосов осуществляется открыто и прозрачно исключительно членами участковой комиссии по всеукраинскому референдуму.

Утвержденный на всеукраинском референдуме закон в течение пяти дней после официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов официально обнародуется в порядке, установленном Конституцией Украины и Законом Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины".

Напомним, Зеленский зарегистрировал законопроект о референдуме как неотложный.

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