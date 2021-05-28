logo
Русский Українська

BTC/USD

38763.24

ETH/USD

2780.51

LTC/USD

195.26

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика По какой цене закуплена вакцина для Украины неизвестно - Дмитрий Шпенов
commentss НОВОСТИ Все новости

По какой цене закуплена вакцина для Украины неизвестно - Дмитрий Шпенов

Доставкой вакциной занимался посредник Crown Agents

сегодня, 00:28
Автор:

Ольга Чародий

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer в количестве 117 тыс доз, купленная за деньги налогоплательщиков. Всего Украина законтрактовала у компании Pfizer 20 млн доз. Договор был заключен благодаря личному вмешательству Президента Зеленского. По какой цене закуплена вакцина, пока неизвестно. Об этом заявил народный депутат Украины VI — IХ созывов Дмитрий Шпенов "Комментарии-Украина".

По какой цене закуплена вакцина для Украины неизвестно - Дмитрий Шпенов

Дмитрий Шпенов (фото из открытых источников)

 

"Доставкой занимался посредник Crown Agents. Вакцинами этой партии иммунизируют учителей, медиков, военнослужащих, сотрудников структур государственной безопасности и иностранных посольств в Украине. Всего в Украину было доставлено 2,438 млн доз вакцин. 987 тыс украинцев получили первую дозу, 97,4 тыс — две. На сегодняшний день в стране доступно 1,25 млн доз" — сказал Дмитрий Шпенов.


По его словам, учитывая текущие темпы вакцинации, в среднем 12,8 тыс. в сутки, вакцин хватит на три месяца.


"В резерве -  поставки Pfizer и Coronavac до конца текущего месяца. За счет чего новый министр здравоохранения планирует сделать за лето 10 млн доз, пока не понятно. Утвержденный правительством в апреле Национальный план вакцинации не выполняется", — добавил он.


Как сообщали ранее на заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.






Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ