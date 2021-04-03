Вакцинация от COVID-19: Данилов о новом указе Зеленского

На заседании СНБО 2 апреля рассматривался вопрос темпов вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, что касается вакцинации нашего населения", – сказал он.

По его словам, что на заседании рассматривался вопрос таможни – десять контрабандистов в течение определенного времени двинулись экономическую мощь Украины, поэтому против них были введены санкции.

Напомним, глава Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал об опасности нововыявленного южноафриканского штамма коронавируса. По словам специалиста, с его появлением Украину "ждут еще более сложные испытания". Он отметил, что британский штамм коронавируса стал причиной третьей волны заболеваемости в стране, и именно из-за него в Украине установлен новый антирекорд заражений — практически 20 тысяч новых случаев. Также Радуцкий отметил критические показатели госпитализаций и летальности вследствие коронавируса. По его словам, южноафриканская мутация, которую уже обнаружили в двух регионах Украины, является более агрессивной. Согласно результатам из ЮАР, он демонстрирует агрессивность выше на 50%, чем другие. Сейчас этот штамм распространен в более 50 странах мира. Он способен инфицировать повторно переболевших коронавирусом граждан, а также чаще заражать молодых людей.

Кроме того, этот штамм снижает эффективность вакцинации от COVID на 30% . Однако производители препаратов имеют другие данные. Pfizer / BioNTech в этом случае показывает эффективность 91% (на другие штаммы вируса — 95%). Касаемо вакцины AstraZeneca исследования — еще продолжаются.

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