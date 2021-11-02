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Партию Разумкова на Днепропетровщине может возглавить герой программы Давай поженимся

После неудачной работы на посту губернатора Бондаренко хочет попробовать свои силы в партийном строительстве

сегодня, 15:48
Автор:

Кравцев Сергей
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Лидером новой партии экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Днепропетровской области может стать бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на "новые лица" в 2019 году назначили губернатором, а потом уже в следующем году достаточно быстро сняли с поста. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказывает украинский блогер и журналист Денис Казанский.

Партию Разумкова на Днепропетровщине может возглавить герой программы Давай поженимся

Александр Бондаренко. Фото из открытых источников

"Знакомые из Днепра рассказали смешное. Оказывается, новую политическую силу Разумкова в Днепропетровской области очень хочет возглавить бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на новые лица в 2019 назначили губернатором, а потом уже в следующем году достаточно быстро уволили, после того, как он показал неудовлетворительный результат", – отметил журналист.

Денис Казанский отмечает, на своем посту Александр Бондаренко запомнился не только провальной работой, но и плотным сотрудничеством с людьми бизнесмена Игоря Коломойского. 

Журналист подчеркивает, вот только и это не помогло ему сохранить кресло. В итоге пришлось срочно возвращать в ОГА "старое лицо" — Валентина Резниченко, который управлял областью до назначения Бондаренко и был членом команды Петра Порошенко, его лицом в Днепропетровской области.

"И вот теперь экс-губернатор готовится возглавить в области партию Разумкова. В принципе, уже понятно, что там будет за партия", – резюмировал Денис Казанский.

Читайте на портале "Комментарии" — политическая партия Разумкова, эксперты рассказали, насколько успешным может быть такой проект.



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Источник: https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4547865138626296
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