Партию Разумкова на Днепропетровщине может возглавить герой программы Давай поженимся

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Кравцев Сергей
Лидером новой партии экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Днепропетровской области может стать бывший глава ОГА Александр Бондаренко. Тот самый герой программы "Давай поженимся", которого на волне моды на "новые лица" в 2019 году назначили губернатором, а потом уже в следующем году достаточно быстро сняли с поста. Как информирует издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook рассказывает украинский блогер и журналист Денис Казанский.
Александр Бондаренко. Фото из открытых источников
Денис Казанский отмечает, на своем посту Александр Бондаренко запомнился не только провальной работой, но и плотным сотрудничеством с людьми бизнесмена Игоря Коломойского.
Журналист подчеркивает, вот только и это не помогло ему сохранить кресло. В итоге пришлось срочно возвращать в ОГА "старое лицо" — Валентина Резниченко, который управлял областью до назначения Бондаренко и был членом команды Петра Порошенко, его лицом в Днепропетровской области.
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