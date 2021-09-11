Перепись населения Украины: какие данные можем получить

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Ольга Чародий
Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения. По предварительным данным, на проведение переписи населения, которая запланирована на 2023 год, потребуется более 7 млрд. гривен. Насколько это реалистично и необходимо? Какие новые методы могут применить? Какие проблемы могут возникнуть? Какие данные можем получить? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".
Украинцы - фото из открытых источников
Доктор экономических наук, генеральный директор группы
компаний Advanter Group Андрей Длигач уверен, что 20 лет без переписи населения
(а последняя у нас проводилась в 2001 году и на то время в Украине проживало 48
млн 457 тысяч человек) – это способ скрыть катастрофическую ситуацию с
демографией в Украине и манипулировать статистическими данными и распределением
государственного бюджета, а также результатами голосований на выборах.
По его словам, то, что статистически на одного пенсионера
приходится около 0,9 работающих, платящих ЕСВ – также катастрофическая
ситуация. В Европе, к примеру, этот показатель – около 2,5.
Он считает, что проведенная командой экс-министра Кабмина
Дмитрия Дубилета попытка оценить статистику населения аналитическими методами
(в том числе по SIM-картам) была важной, но недостаточной.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества
Виталий Кулик акцентирует, что перепись нужна полноценная, бумажная, а не как
проводил Дубилет.
Например, поясняет он, у нас окажется русскоязычных больше,
чем украиноязычных, хоть социология показывает, что украинским языком
пользуется более 50%. Или наоборот, покажет, что 90% процент украиноязычные,
что тоже не имеет отношения к реальности.
"Национальная пропорция, этническая пропорция – есть разнообразные вопросы, связанные с необходимостью придерживаться, скажем так, чистоты эксперимента. А попытки ненаучными, нестатистическими методами привести перепись, могут привести к искривлению результатов, чем будут потом манипулировать в политических целях", – прогнозирует Виталий Кулик.
Напомним, по словам депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, только 70% от этой суммы уйдет на оплату работы временного персонала. А для работы нужно привлечь 98 тысяч человек.
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