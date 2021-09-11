Перепись населения Украины: какие данные можем получить

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения. По предварительным данным, на проведение переписи населения, которая запланирована на 2023 год, потребуется более 7 млрд. гривен. Насколько это реалистично и необходимо? Какие новые методы могут применить? Какие проблемы могут возникнуть? Какие данные можем получить? На эти вопросы постарались ответить эксперты изданию "Комментарии-Украина".

Украинцы - фото из открытых источников

Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач уверен, что 20 лет без переписи населения (а последняя у нас проводилась в 2001 году и на то время в Украине проживало 48 млн 457 тысяч человек) – это способ скрыть катастрофическую ситуацию с демографией в Украине и манипулировать статистическими данными и распределением государственного бюджета, а также результатами голосований на выборах.

"По официальным данным нас 43 миллиона. Но аналитика, которую мы в Advanter Group ведём по потреблению различных продуктов, показывает, что в Украине проживает 34 — 37 млн людей. При этом нужно делать поправку на трудовых эмигрантов (по разным оценкам 2-5 млн в разные сезоны) и иммигрантов", – отмечает Андрей Длигач.

По его словам, то, что статистически на одного пенсионера приходится около 0,9 работающих, платящих ЕСВ – также катастрофическая ситуация. В Европе, к примеру, этот показатель – около 2,5.

"В то же время МинСоц много лет отказывается от тотальной независимой верификации пенсионных выплат. Хотя во многих странах, которые сделали это в первый раз, нарушения показали около 30%. Вот и ответ на оптимизацию расходов госбюджета. Здесь также перепись населения простимулирует важные решения", – подчеркивает Андрей Длигач.

Он считает, что проведенная командой экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета попытка оценить статистику населения аналитическими методами (в том числе по SIM-картам) была важной, но недостаточной.

"Социологическое и маркетинговое сообщество убедительно показало, почему без тотальной переписи не обойтись. Важно провести перепись прозрачно, системно и быть готовым к принятию радикальных решений в отношении пенсионной и трудовой реформы, образовательной реформы (а частности — финансовая грамотность населения)", – резюмирует Андрей Длигач.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик акцентирует, что перепись нужна полноценная, бумажная, а не как проводил Дубилет.

"Это была попытка, не выдерживающая никакой критики. Боюсь, что попытаются провести нечто подобное. Или анкетирование онлайн. Это – имитация, не настоящая перепись, не имеющая отношения к реальной инвентаризации граждан. Мы получим нерелевантные ответы. Я бы не рассматривал это в качестве реалистичного продукта. Обман, списывание денег. Кто-то пытается освоить бюджет. Мы не получим реальной картины количества населения, ориентации населения, вопросов языка, национальности. Всё будет некорректно с точки зрения демографии и статистики. И может наложиться на политические последствия", – предупреждает Виталий Кулик.

Например, поясняет он, у нас окажется русскоязычных больше, чем украиноязычных, хоть социология показывает, что украинским языком пользуется более 50%. Или наоборот, покажет, что 90% процент украиноязычные, что тоже не имеет отношения к реальности.

"Национальная пропорция, этническая пропорция – есть разнообразные вопросы, связанные с необходимостью придерживаться, скажем так, чистоты эксперимента. А попытки ненаучными, нестатистическими методами привести перепись, могут привести к искривлению результатов, чем будут потом манипулировать в политических целях", – прогнозирует Виталий Кулик.

Напомним, по словам депутата от "Слуги народа" Александра Качуры, только 70% от этой суммы уйдет на оплату работы временного персонала. А для работы нужно привлечь 98 тысяч человек.

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