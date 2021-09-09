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Главная Новости Политика внутренняя политика Стало известно, сколько денег уйдет из бюджета Украины на проведение переписи населения
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Стало известно, сколько денег уйдет из бюджета Украины на проведение переписи населения

Для переписи населения необходимо привлечь 98 тысяч человек

сегодня, 15:57
Автор:

Антон Рудак

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения. Об этом сообщает депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале. 

Стало известно, сколько денег уйдет из бюджета Украины на проведение переписи населения

Население Украины, фото "Слово і діло"

По предварительным данным, на проведение переписи населения потребуется более 7 млрд. гривен. По словам Александра Качуры, только 70%  от этой суммы уйдет на оплату работы временного персонала. А для работы нужно привлечь 98 тысяч человек. 

В тексте решения бюджетного комитета речь идет о необходимости совершенствования программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы пробной переписи населения. 

Перепись населения должна была состояться в 2021 году, но из-за карантина и экономической ситуации ее отложили. Пока что она запланирована на 2023 год.

"Несмотря на любые политические манипуляции перепись нужна для получения обьективной информации о количестве населения в целом и на всех уровнях административно-территориальных единиц страны. Ее результаты будут использовать для формирования экономической и социальной политики Украины", — сообщил Александр Качура.

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году в Украине уменьшилось количество жителей — 41 млн. Это на 300 тысяч меньше чем в 2019 году. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на перепись населения в 2020 году планировали выделить более 3 млрд гривен. Ее планировали провести при помощи смартфонов. позже через большую стоимость решили провести в бумажном варианте. 

Последний раз перепись населения проводилась в 2001 году. На то время в Украине проживало 48 млн 457 тысяч человек. 


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Источник: https://t.me/kachuratut/1557
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