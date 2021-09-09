Стало известно, сколько денег уйдет из бюджета Украины на проведение переписи населения

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил выделение более 80 млн гривен на подготовку к проведению переписи населения. Об этом сообщает депутат от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Население Украины, фото "Слово і діло"

По предварительным данным, на проведение переписи населения потребуется более 7 млрд. гривен. По словам Александра Качуры, только 70% от этой суммы уйдет на оплату работы временного персонала. А для работы нужно привлечь 98 тысяч человек.

В тексте решения бюджетного комитета речь идет о необходимости совершенствования программно-аппаратного комплекса автоматизированной системы пробной переписи населения.

Перепись населения должна была состояться в 2021 году, но из-за карантина и экономической ситуации ее отложили. Пока что она запланирована на 2023 год.

"Несмотря на любые политические манипуляции перепись нужна для получения обьективной информации о количестве населения в целом и на всех уровнях административно-территориальных единиц страны. Ее результаты будут использовать для формирования экономической и социальной политики Украины", — сообщил Александр Качура.

По данным Государственной службы статистики, в 2020 году в Украине уменьшилось количество жителей — 41 млн. Это на 300 тысяч меньше чем в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на перепись населения в 2020 году планировали выделить более 3 млрд гривен. Ее планировали провести при помощи смартфонов. позже через большую стоимость решили провести в бумажном варианте.

Последний раз перепись населения проводилась в 2001 году. На то время в Украине проживало 48 млн 457 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!