Пенсионная реформа: что с ней не так, и чего ждать украинцам

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Наталья Некрасова
Комитет Верховной
Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов отклонил
законопроект №2683 об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении и
два альтернативных проекта законов. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Иллюстративное фото
Законопроект №2683 зарегистрировали еще 27 декабря 2019 года. Его несколько раз рассматривал профильный комитет парламента, но документ до сих пор вызывает много вопросов. Авторами законопроекта являются народные депутаты от партии "Слуга народа" Галина Третьякова, Вадим Струневич, Сергей Гривко и Павел Халимон.
Законопроект о накопительной пенсионной системе анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что документ согласован с министерствами, профильными комитетами Верховной Рады и Офисом президента. Деньгами накопительной пенсионной системы правительство Украины планирует наполнять фондовый рынок, который в стране до сих пор не работает. По замыслу Кабмина, деньги работающих украинцев частные компании смогут использовать в качестве инвестиций, пока человек не выйдет пенсию и не пожелает забрать накопленное.
29 мая профильный комитет парламента после обсуждения документа не рекомендовал Верховной Раде принимать этот законопроект. Решение прокомментировал народный депутат Украины Михаил Волынец. Отчисления дополнительных налогов, которые предусматривает документ, сделает пенсионеров зависимыми от частных пенсионных фондов, считает политик. В частности, речь идет о введении дополнительных налогов 2% на работодателя и 2% дополнительно к налогу на прибыль работающих в Украине.
По планам Кабинета министров ввести накопительную пенсионную систему должны в этом году. Обязательные дополнительные налоги позволят наполнить бюджет Пенсионного фонда. Следует отметить, что в Украине работают десятки частных пенсионных фондов, однако инвестировать в них или нет свои деньги на пенсию пока добровольный выбор каждого.
В заключении профильного комитета парламента от 1 марта 2021 года нардепам рекомендовали изложить законопроект №2683 и еще два альтернативных в новой редакции. В частности, привести положения документов в соответствие с нормами Конституции Украины и с практикой Европейского суда по правам человека. Заключение комитета после заседания 29 мая на сайте Верховной Рады еще не обнародовали.
Как сообщал портал "Комментарии", глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, какие законы по защите прав инвесторов Верховная Рада Украины планирует рассмотреть на этой неделе.
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Ravin Hood
сегодня, 07:50
Вообще не платите им никакие налоги. В каждом литре бензина почти 50% уплаченных денег это не бензин, а налоги. В каждой сосиске и булке более трети стоимости это налоги. Жадность чиновников не имеет границ. А количество детей и наложниц которых они содержат за наш счет вселяет ужас. Не мы должны стоять в очереди за пенсией, а они должны ползать в ногах и просить на пропитание.
Владимир
сегодня, 07:38
в свете того, что гривна с 1996 года обесценилась больше чем в 15 раз, рассказы про накопительную пенсию ничего хорошего не предусматривают. Так можно за 20-30 лет накопить на пачку мороженого (если накопители не смоются с деньгами) 1996 год. Курс 1,76. Вот представьте, что тогда ввели накопительные пенсии. Люди вложили 1000 гривен - 568 долларов, а через 24 года получили ту же 1000 – но только 35 долларов. Так и это еще не все. Сам доллар за это время по отношению к золоту обесценился в 4-5 раз