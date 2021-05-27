Инвестиции в Украине: какие законопроекты планирует принять Рада

На следующей пленарной неделе депутаты Верховной Рады планируют голосовать за ряд законопроектов о защите прав инвесторов в Украине. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".



Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

"Вопрос №1 — это судебная справедливость, судебная реформа. Мы имеем на повестке дня на следующей неделе важные вопросы по реформированию судов в Украине. Судебная реформа — это длительный процесс, поэтому мы еще планируем принять дополнительные законы, которые уже защищают права инвесторов. Прежде всего — это изменения в закон о банкротстве", — сказал Арахамия.

Из-за несовершенного закона о банкротстве некоторые инвесторы имеют неприятные отношения со своими контрагентами и не могут добиться справедливости в судах, отметил нардеп.



"Еще один очень важный законопроект. Это болевая точка для так называемых "гринфилд" проектов — это подключение к сетям. У нас уже есть в планах законопроектов на эту неделю голосование за законопроект о бесплатном подключении к сетям всех этих новых проектов и бизнесов", — рассказал депутат.

Арахамия напомнил, что законопроект об инвест-нянях в Украине уже приняли, однако некоторые подзаконные акты еще готовятся. Но уже сейчас инвесторы могут подписать контракты с правительством и получить от государства сопровождение и льготы.



"Мы также будем голосовать во втором чтении за законопроект о виртуальной оффшорной зоне для IТ-шников — "Дія.Сіті", которая создаст лучший налоговый режим в Европе с точки зрения развития ІТ. Кроме льгот налоговых, есть вопросы применения британского права, опционов для сотрудников", — сообщил политик.

Парламент также работает над созданием свободной экономической зоны на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей и над реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК), добавил Арахамия.



Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что более 15 компаний общим кейсом более 1 млрд долл. хотят получить инвестиционное сопровождение в Украине. Премьер также рассказал о развитии фондового рынка.



Напомним, главой Наблюдательного совета UkraineInvest назначили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!