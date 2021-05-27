Инвестиции в Украине: какие законопроекты планирует принять Рада

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Наталья Некрасова
На следующей пленарной неделе депутаты Верховной Рады планируют голосовать за ряд законопроектов о защите прав инвесторов в Украине. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент "Комментариев".
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Из-за несовершенного закона о банкротстве некоторые инвесторы имеют неприятные отношения со своими контрагентами и не могут добиться справедливости в судах, отметил нардеп.
Арахамия напомнил, что законопроект об инвест-нянях в Украине уже приняли, однако некоторые подзаконные акты еще готовятся. Но уже сейчас инвесторы могут подписать контракты с правительством и получить от государства сопровождение и льготы.
Парламент также работает над созданием свободной экономической зоны на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей и над реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСК), добавил Арахамия.
Ранее глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что более 15 компаний общим кейсом более 1 млрд долл. хотят получить инвестиционное сопровождение в Украине. Премьер также рассказал о развитии фондового рынка.
Напомним, главой Наблюдательного совета UkraineInvest назначили главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.
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