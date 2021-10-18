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Павел Нусс о скандале с оффшорами: Зеленский так и не ответил на 5 главных вопросов

Павел Нусс считает, что все услышали на канале "ICTV", как Зеленский подтвердил информацию о создании оффшорных компаний

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей

В интервью телеканалу "ICTV" президент Владимир Зеленский фактически сделал очередное чистосердечное признание. В это раз президент признал, что имеет связь с оффшорами и не видит в этом ничего плохого. Но проблема не в этом, а в том, что глава государства так и не ответил на 5 ключевых вопросов, волнующих общественность. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет украинский политический аналитик Павел Нусс. 

Павел Нусс о скандале с оффшорами: Зеленский так и не ответил на 5 главных вопросов

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Аналитик отмечает, дело даже не в том, что маниакальная мания преследования и комплекса неполноценности Зеленского перед Порошенко, которого он обвинил, фактически, в том, что пятый президент, якобы, купил расследование Pandora papers (это более чем 500 журналистов – расследователей со всего мира). Дело в другом. А именно, Зеленский так и не ответил на 5 главных, волнующих общественность вопросов.

По словам Павла Нусса, Зеленский так и не ответил, как, когда и через кого он создал оффшорные компании? Зеленский не сказал, известно ли ему происхождение средств, которые пересылались на его оффшоры? Зеленский умолчал о том, продал ли он часть компаний Коломойскому? Если да, — когда, по какой цене?

"Требуем продемонстрировать контракты, платежи по ним, их назначения, которые проводились и проводятся через его оффшоры. Когда Зеленский получил на свои оффшоры эти миллиарды гривен – куда и на что эти деньги пошли, в частности на закупку для Зеленского недвижимости, предметов роскоши? Требуем продемонстрировать соответствующие контракты и платежки. И на все эти вопросы, рано или чуть позже, Зеленскому нужно будет ответить. Ответить на вопросы общественности, а позже и следствию", — резюмировал аналитик.

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Источник: https://www.facebook.com/nusspavlo/posts/1790734274451586
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