Партия «За будущее» озвучила рецепт выхода из кризиса, с которым идет на выборы

Украина нуждается в компетентном управления, тогда как непрофессиональные, авантюрные решения власти только обостряют существующие проблемы. При этом, политики вбрасывают лозунги, которые разъединяют страну и отвлекают от важных вопросов. Такой пагубный подход разрушает общины и страну. Об этом сегодня говорили на форуме сторонников партии "За будущее" в Ровенской области, в котором принял участие лидер партии Игорь Палица, сообщает пресс-служба политсилы.

Палица раскритиковал политику, которую проводит нынешняя власть. Чиновники, по его мнению, больше беспокоятся о каких-то неизвестных иностранных инвесторах, обещая им льготы и инвестиционных нянь, чем о внутреннем бизнесе, который вынужден выживать, беря кредиты под заоблачные проценты.

Кроме того, он возмущен тем, что вместо понятной экономической стратегии ведущие политические силы навязывают споры на языковой или национальной почве, фактически отвлекая граждан от реальных проблем.

"Все эти годы нам рассказывали, в какую церковь ходить, кто из нас лучший украинец: с восточной или с западной Украины, из Одессы или из Львова. Тот, кто носит вышиванку, или тот кто ее не носит. Но это все вкидывается намеренно, чтобы рассорить нас, отвлечь от насущных дел. Наша же с вами задача - забыть о ссорах, забыть, кто какой национальности, в какую церковь ходит и из какой части Украины произошел. Ведь нам нужно развивать страну, чтобы заработала экономика, был сильный базис, чтобы люди имели работу и было что принести домой", - подчеркнул он.

Лидер "За будущее" призвал понять одно: "Все, кто проживают в нашей стране - украинцы, независимо от национальности, независимо от того, на каком языке мы разговариваем дома".

Также Палица подчеркнул важность единения конструктивных сил ради построения эффективной самодостаточной экономики, которая не будет просто сырьевым придатком Европы и обслуживать интересы граждан, а не МВФ или других подобных структур. Он призвал развивать отечественное производство, возвращая стране славу развитой промышленной державы. И уже имея мощную экономику поднимать социальную сферу, медицину, образование.

В политсиле отмечают, что именно с этой целью была создана партия "За будущее". Она начинает свой путь с местных выборов, чтобы из общин и регионов выстраивать новую систему власти, которая будет способна решить острые проблемы, с которыми сталкивается Украина.

"Наша задача победить на этих выборах, на выборах в следующую Верховную Раду и передать реальные полномочия на места. Чтобы мэр Ровно не удивлялся, когда у него выросла высотка в 20 этажей, потому что кто-то в Киеве за взятку дал разрешение. Чтобы у города были рычаги влияния на эти процессы, чтобы люди не местах больше не были заложниками неэффективной власти в Киеве", - резюмировал Палица.

В политсиле заявили, что собрали команду профессионалов и патриотов, которая настроена достичь озвученной цели - изменить страну и изменить к лучшему жизнь каждого украинца.

Напомним, выборы на линии соприкосновения на Донбассе могут произойти, но в ЦИК назвали условие.

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