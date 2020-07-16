Падение рейтинга Зеленского: что президент Украины делает не так

Опрос, проведенный с 3 по 9 июля социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, показал отрицательный баланс доверия и недоверия граждан к президенту Владимиру Зеленскому (доверяют 44%, не доверяют 49%) – и это лучший результат, чем у остальной правящей команды. Кроме того, 60,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. "Комментарии" узнали у экспертов, что это может значить.

" Люди разочаровываются, но им сложно признаться себе, что ошиблись"

По словам политтехнолога, специалиста по антикризисным кампаниям Дениса Богуша, который давно занимается социологией, рейтинг власти (особенно президента) не упал. В смысле – не обвалился, как было у того же Ющенко. Он лишь снижается, несмотря на постоянные "зашквары" отдельных представителей власти, так и Зе-команды в целом.

"Люди разочаровываются, но им сложно признаться себе, что ошиблись, проголосовав за несистемного человека, – поясняет политтехнолог. – Это похоже на жителей Крыма, у которых спрашиваешь, как им теперь живется "под Россией". Они говорят "отлично", но не потому что так и есть, а потому что не хотят выглядеть идиотами в своих же глазах".

Денис Богуш уверяет, что у него вызывают ужас практически все действия представителей власти, ввергающие Украину в глубочайший кризис.

"Но подавляющая часть избирателей ведь не анализирует программу правительства, ситуацию в экономике. Они думают категориями "хороший" или "плохой". И не верят плохим новостям о Зеленском, – говорит эксперт. – Рациональные аргументы не работают. Потому что мы видим иррациональную поддержку, связанную не с деятельностью власти, а с тем, что избиратели не готовы признать, что совершили ошибку".

Власть же, подчеркивает Денис Богуш, делает попытки спасти рейтинг, исходя из своего представления о том, что для этого надо. Вот только с реальностью это мало корреспондируется.

"По их мнению, они и так делают феноменальные шаги. Но выглядит это очень странно. И то, что они пытаются судорожно посадить Порошенко, и все "реформы" – работает против них. И против страны в целом", – резюмирует политтехнолог.

"Со временем избиратели начинают понимать, что их ожидания и требования в полной мере не выполняются"

"Рейтинги Владимира Зеленского, как и всей его команды значительно "просели" в последнее время. Надо понимать, что это процесс закономерный и прогнозируемый, ведь выступать с позиции критики власти, когда ты идешь на выборы, намного легче, чем показывать результат, когда ты сам власть", – отмечает политический эксперт Дмитрий Фучило.

По его словам, чтобы понять, почему рейтинг президента и окружение упал, надо разобраться, какая именно электоральная база команды-Зе.

"А она напоминает такой себе "слоёный пирог". То есть, это люди, которые разочаровались в тогдашней власти (тема "торговля на крови", "барыги" и тому подобное), молодежь (ее политические предпочтения во многом зависят от трендов), пророссийски настроенное население Юга и Востока (поверили в окончание войны), жители западных регионов (которые увидели в Зеленском альтернативу – человека не из политики, способного принести новые смыслы)", – поясняет политэксперт.

Взгляды этих групп, отмечает Дмитрий Фучило, во многом диаметрально противоположны.

"Поэтому и "угодить" каждому трудно, как ни крутись. Это под силу разве что Остапу Бендеру. Со временем избиратели начинают понимать, что их ожидания и требования в полной мере не выполняются, а полумеры только раздражают, – говорит политэксперт. – Турборежим наряду с постоянными "зашкварами" создал целый кластер мемов, о деятельности "Слуг" (продай собаку - заплати за газ, избрание "жриц любви" прямо в Раде и многое-многое другое)".

Ярких "побед" было мало, а "зрада" всё множится, поэтому электорат начал перетекать к другим политическим силам.

"Основа рейтинга - Юг/Восток начал ориентироваться всё больше на ОПЗЖ. Поэтому ради его возвращения внесли "языковой законопроект Бужанского", показывая свою"заботу" жителям данного региона, – считает Дмитрий Фучило. – Тем самым Зе-команда до выборов сама достала "из закромов" контраверсионные вопросы, которые более раскалывают общество, чем объединяют".

При этом, отмечает эксперт, подвешенными остались вопросы административно-территориального деления и поправок в Избирательный Кодекс. Ведь сложилась ситуация, что знаем, КОГДА выборы (25 октября), а "КАК?" и "ГДЕ" - еще не понятно.

"Коллективное бессознательное украинского народа это видит, и соответственно реагирует. Поэтому "плюшки" для одной группы электората, сразу настраивают против другую группу, – считает Дмитрий Фучило. – Можно с уверенностью констатировать, что "лавины", как на предыдущих выборах не будет. Скорее "слуги" наберут скромные, как для себя, 30%. И им придется договариваться с местной властью для создания большинства в советах".

Переговоры, по словам эксперта, уже вовсю ведутся, в том числе, в контексте административно-территориального устройства, перекраивания карты Украины.

"Принцип "и умная, и красивая" в этот раз не сыграет, – уверен Дмитрий Фучило. – Местных жителей беспокоит решения насущных проблем регионов здесь и сейчас, а не Нью-Васюки в будущем. И это станет большим испытанием для нынешней власти".

"Естественно и продолжение серии победных роликов в соцсетях от верховного главнокомандующего"

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых уверен: падающий рейтинг и нарастающий негативный, толкают правящую партию к активным действиям.

"Единственно, что плоскость позитивно воспринимаемых действий лежит в другой стороне от того, что могут предложить "Слуги народа". Улучшение жизни, справедливость для всех, посадки коррупционеров, облегчение для бизнеса... Всё это нереально в нынешней ситуации", – подчеркивает Олег Вострых.

Поэтому, отмечает эксперт, стоит ожидать попыток зажать медийное пространство по российскому сценарию, ужесточения карантина (на фоне ручных статистических данных), принятия законов, которые позволят укрепиться нынешним обитателям Банковой.

"Естественно и продолжение серии победных роликов в соцсетях от верховного главнокомандующего. А также – раскрутка информации о возможном нападении России на южном направлении. Это, по мнению Банковой, поможет удержать ситуацию от внутреннего раскачивания, – говорит Олег Вострых. – Ну и – продолжение карантина, уже озвученное Кабинетом министров".

Как писали "Комментарии", ранее Владимир Зеленский высказался о карантине в Украине.

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