Ответственность за публикацию разговоров чиновников: что это значит в украинских реалиях

Эксперты, опрошенные изданием "Комментарии", проанализировали заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака о необходимости законопроекта об ответственности за публикацию секретных разговоров чиновников.

В комментарии Washington Post глава ОП сообщил, что такой документ нужен, чтобы защитить государственную безопасность Украины. Мол, следует приравнять публикацию разговоров чиновников к уголовному преступлению.

"Мы живем в эпоху абсолютных коммуникаций, где даже бабушка на соседней лавочке может оказаться журналистом Шарий.нет"

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров обращает внимание, что формулировка, в которой подается смысл идеи о законе, защищающем тайну приватных и служебных коммуникаций наших чиновников, до боли напоминает текст бюллетеня на мартовском референдуме в 1991 году.

"Там, если помните, было "Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины?". То есть, даже сторонники дальнейшего существования Союза, поставив галочку напротив "Да", голосовали за Декларацию о суверенитете, – поясняет эксперт. – Нужно ли в понимании простого избирателя защищать гостайну? Да, конечно. Понимает ли обычный гражданин, что прикрыв формулировкой "защита госинтересов" все разговоры чиновника, закон "уведет" из возможного доступа расследователей и разговоры об "откате", очередных Мальдивах, "переподчинении" еще одного госактива близкому к упитанным телам дельцу? Не сейчас. Сейчас интересно про Клитину, про Нацкорпус и Шария, про Петра - прокурорскую сиделку".

Весь мир, подчеркивает Андрей Бодров, делает жизнь своих политиков всё прозрачнее. Особенно – в части потенциальных злоупотреблений. Мы же почему-то собрались двигаться в обратную сторону.

"Как видим, не ставится вопрос о защите граждан от несанкционированного вмешательства в их жизнь. Почему-то выделяется отдельная категория – чиновники, – отмечает политконсультант. – И тут моя позиция проста – ужесточить ответственность за незаконную прослушку коммуникаций любого гражданина. В том числе – незаконную прослушку со стороны органов. Если, конечно, мы – правовое государство. Ну, или, хотя бы, хотим им быть".

Но и это – не панацея, уверен Андрей Бодров.

"Мы живем в эпоху абсолютных коммуникаций, где даже бабушка на соседней лавочке может оказаться журналистом Шарий.нет и слить туда "важного гуся из телевизора", который "выходил от Верки". Не спасет закон. Да и "неканоничен" он в такой редакции, – говорит эксперт. – Тот самый ЕСПЧ неоднократно подтверждал своими решениями – "слуга народа" обязан быть готов к повышенному интересу к своей деятельности, в том числе, вроде бы, совершенно "семейным" частностям типа – имущества жены/мужа или близкого окружения. И ничего, терпят, бедняги. Отсюда и моя позиция: или все мы – граждане и строим государство, где защищены равным образом права всех, или есть те, кто "гражданнее" меня и тогда... Хотя, вопрос, конечно риторический".

"У властей есть желание скрыть обнародования собственные злоупотребления и схематозы"

Заявление Ермака продиктовано желанием максимально обезопасить себя и президента от подобных вещей (утечки информации), считает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.



"Не секрет, что за закрытыми дверями, столиками в кафе, скверах и других "злачных" местах часто решают вопросы государственного уровня в интересах частных лиц или структур, – поясняет эксперт. – Пленки с участием брата Ермака (который якобы торговал должностями – ред.) хоть и не имеют продолжения в судах из-за присутствие фигурантов в высших эшелонах власти, но нанесли серьезные репутационные потерь и Ермаку, и всему Офису президента".

Валерий Клочок не сомневается, что намерения по подготовке и разработке такого законопроекта являются явными признаками узурпации власти, ограничения права на свободу слову, давления на средства массовой информации. В общем – пути к ручному управлению.

"Ни о какой демократии или свободе выражения мнения при условии принятия подобного закона говорить не стоит, – подчеркивает эксперт. – И я не исключаю обжалования такого документа в Конституционном суде и дальнейшее его отмене, как неконституционного. В Основном законе Украины есть статья 34, где записано: "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно или другим способом – на свой выбор". Как эта норма Конституции будет коррелироваться с идеей Ермака – мне не понятно".

В то же время Валерий Клочок не исключает, что прямого запрета в законе не будет. Но могут прописать механизм, который существенно усложнит возможность официальным СМИ публиковать записи разговоров чиновников.

"Но в условиях тотальной цифровизации информпространства, появления множества анонимных телеграмм-каналов, невозможно будет удержать любую информацию в полной тайне – и потом привлечь кого-то к ответственности. На практике такое сделать будет крайне трудно, – уверен эксперт. – Поэтому желание скрыть обнародования собственные злоупотребления и схематозы, конечно, у властей есть. Но вот с реализацию будут существенные проблемы. К тому же, принятие такого закона получит широкий общественный резонанс – и станет причиной серьезных репутационных потерь в первую очередь для Зеленского, что он воспринимает достаточно болезненно".

"Офис президента делает глупые заявления в надежде запугать журналистов и всех, кто так или иначе влияет на рейтинг партии власти"

Политический эксперт Александр Савченко отмечает: "Мы уже привыкли к тому, что ОП, а точнее представители этого офиса, делают очень разные заявления. Часть из которых граничит с откровенной глупостью. И сейчас мы наблюдаем именно такое заявление".

Эксперт допускает, что какой-то проект об "антипрослушке" в дебрях ОП и напишут. Но считает, что тот изначально будет "хромой" – и ни к чему не приведет, кроме очередной информационной волны в обществе. А профессиональные юристы разобьют его в пух и прах ещё до голосования.

"Напомню читателям "Комментариев", что в Украине есть законодательная база, подробно описывающая, что такое государственная тайна, кто к ней допущен и что такое разглашение этой самой тайны… К слову, нельзя разгласить то, к чему у тебя нет допуска, – подчеркивает Александр Савченко. – С моей точки зрения, Офис президента делает глупые заявления в надежде запугать журналистов и всех, кто так или иначе влияет на рейтинг партии власти, придавая публичности крайнюю глупости или аморальности всех, кто так или иначе имеет отношения к нынешнему управлению страной. Мой диагноз этому – очередная глупость от власти".

Ранее "Комментарии" опубликовали мнение эксперта по вопросам национальной обороны и безопасности Ивана Ступака. По мнению эксперта, "Инициатива Андрея Борисовича, направлена в первую очередь против народного депутата Гео Лероса, который уже почти три месяца самоотверженно и без устали, как шрапнелью, забрасывает отечественное информпространство разнообразным компроматом в отношении главы ОП и его брата Дениса".

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