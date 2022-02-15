Отсутствие Арахамии на заседании фракции "Слуги народа" может косвенно подтверждать слухи о его отъезде, - политолог

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Станислав Молчанов
Отсутствие главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на ее заседании может косвенно подтверждать слухи о его отъезде. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Кирилл Молчанов.
Давид Арахамия - фото из открытых источников
Эксперт отметил, что на последнем заседании фракции "Слуга народа" присутствовал Андрей Мотовиловец, а не ее глава Давид Арахамия.
Политолог обратил внимание на то, что в Сети появилась информация, что Арахамия якобы вывез свою семью уже давно, а материальные активы и вовсе мог "эвакуировать" благодаря коллеге по парламенту — депутату Игорю Абрамовичу.
Политолог предположил, что недавнее опровержение "Слуги народа" информации о запрете ее депутатам покидать страну может говорить о попытке легитимизации отъезда руководителей политической силе.
Напомним, ранее сообщалось, что ряд народных депутатов покинули Украину на фоне возрастающей угрозы вторжения РФ, другие же организовали скорый отъезд своих семей.
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