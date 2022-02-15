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Отсутствие Арахамии на заседании фракции "Слуги народа" может косвенно подтверждать слухи о его отъезде, - политолог

Кирилл Молчанов обратил внимание, что вместо главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на заседаниях присутствует его заместитель - Андрей Мотовиловец

сегодня, 11:18
Автор:

Станислав Молчанов
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Отсутствие главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на ее заседании может косвенно подтверждать слухи о его отъезде. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Кирилл Молчанов.

Отсутствие Арахамии на заседании фракции "Слуги народа" может косвенно подтверждать слухи о его отъезде, - политолог

Давид Арахамия - фото из открытых источников

Эксперт отметил, что на последнем заседании фракции "Слуга народа" присутствовал Андрей Мотовиловец, а не ее глава Давид Арахамия.

"Конечно,  Арахамия давно не появляется на заседаниях совета, в отличии от своих коллег, и регулярно отправляет туда своего зама. Но, учитывая то, что все выходные в стране у части граждан полупаническое состояние, СМИ пишут о том, что олигархи срочно покидают страну, а президент США открыто называет дату возможного вторжения, это выглядит более чем странно. Когда всем политическим силам нужно объединение — глава президентской фракции не приходит на согласительный совет," — пишет Молчанов.

Политолог обратил внимание на то, что в Сети появилась информация, что Арахамия якобы вывез свою семью уже давно, а материальные активы и вовсе мог "эвакуировать" благодаря коллеге по парламенту — депутату Игорю Абрамовичу. 

Политолог предположил, что недавнее опровержение "Слуги народа" информации о запрете ее депутатам покидать страну может говорить о попытке легитимизации отъезда руководителей политической силе.

"Может глава фракции уже греет где-то свои косточки. И это "где-то" отнюдь не Харьковская, Полтавская и Николаевская области, "куратором" которых его называют", — пишет Молчанов.

Напомним, ранее сообщалось, что ряд народных депутатов покинули Украину на фоне возрастающей угрозы вторжения РФ, другие же организовали скорый отъезд своих семей. 



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