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Отстранять Разумкова не было никаких оснований, - Гончаренко

Кое-кто хочет превратить регламент Верховной Рады в туалетную бумагу, — Гончаренко

сегодня, 14:19
Автор:

Денис Подставной

Член депутатской фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал отстранение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом передают журналисты издания "Комментарии".

Отстранять Разумкова не было никаких оснований, - Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Политик считает, что отстранять Разумкова не было никаких оснований.

"Кое-кто хочет превратить регламент Верховной Рады в туалетную бумагу, распечатать в рулонах и повесить в кабинетах на Банковой. Им бы это принесло удовольствие. Но есть регламент, и является его статья 29. Она говорит, что отстранять Разумкова не было никаких оснований. Для этого нужно какое-то нарушение как председательствующего. Но их не было сегодня", — отметил Гончаренко.

"Вот у господина Стефанчука, к сожалению, такие нашлись. Вопреки регламенту и здравому смыслу он провел заседание после того, как председателя Верховной Рады было убрано в обход закона. И это уже нарушение", — добавил депутат.

Политик утверждает, что депутатам, которые не голосовали против спикера ВР, звонили из Офиса президента. 

"Я прекрасно знаю: тем, кто не голосовал против Разумкова, звонили из Офиса президента. Знаю, что пугают. Слугам и так не хватило голосов — пришлось группы подтягивать. Однако не надо убивать парламентаризм. Это Верховная Рада Украины, а не УССР",  — депутат ВР Гончаренко. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал брифинг для журналистов. Во время которого ответил на основные вопросы о том предлагали ли ему занять место вице-спекера и не нарушает ли голосование за отставку Разумкова регламент и другие.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинским парламентом могут руководить два спикера одновременно.


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Источник: https://comments.ua/
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