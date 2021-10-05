Отстранять Разумкова не было никаких оснований, - Гончаренко

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Денис Подставной
Член депутатской фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал отстранение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом передают журналисты издания "Комментарии".
Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников
Политик считает, что отстранять Разумкова не было никаких оснований.
Политик утверждает, что депутатам, которые не голосовали против спикера ВР, звонили из Офиса президента.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал брифинг для журналистов. Во время которого ответил на основные вопросы о том предлагали ли ему занять место вице-спекера и не нарушает ли голосование за отставку Разумкова регламент и другие.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинским парламентом могут руководить два спикера одновременно.
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