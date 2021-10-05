Отстранять Разумкова не было никаких оснований, - Гончаренко

Член депутатской фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал отстранение спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Об этом передают журналисты издания "Комментарии".

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Политик считает, что отстранять Разумкова не было никаких оснований.

"Кое-кто хочет превратить регламент Верховной Рады в туалетную бумагу, распечатать в рулонах и повесить в кабинетах на Банковой. Им бы это принесло удовольствие. Но есть регламент, и является его статья 29. Она говорит, что отстранять Разумкова не было никаких оснований. Для этого нужно какое-то нарушение как председательствующего. Но их не было сегодня", — отметил Гончаренко.

"Вот у господина Стефанчука, к сожалению, такие нашлись. Вопреки регламенту и здравому смыслу он провел заседание после того, как председателя Верховной Рады было убрано в обход закона. И это уже нарушение", — добавил депутат.

Политик утверждает, что депутатам, которые не голосовали против спикера ВР, звонили из Офиса президента.

"Я прекрасно знаю: тем, кто не голосовал против Разумкова, звонили из Офиса президента. Знаю, что пугают. Слугам и так не хватило голосов — пришлось группы подтягивать. Однако не надо убивать парламентаризм. Это Верховная Рада Украины, а не УССР", — депутат ВР Гончаренко.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал брифинг для журналистов. Во время которого ответил на основные вопросы о том предлагали ли ему занять место вице-спекера и не нарушает ли голосование за отставку Разумкова регламент и другие.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что украинским парламентом могут руководить два спикера одновременно.

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