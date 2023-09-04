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Отставка Резникова: пишущие западные СМИ

Журналисты назвали причины увольнения Резникова

сегодня, 21:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Решение об отставке руководителя оборонного министерства Алексея Резникова является самым большим сотрясением в процессе руководства украинскими военными министерствами с начала полномасштабной войны.

Отставка Резникова: пишущие западные СМИ

Алексей Резников (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The New York Times.


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"Решение о замене Резникова приняли в момент, когда Украина находится в разгаре контрнаступления, медленно отвоевывая территории на юге и востоке. На прошлой неделе украинские официальные лица заявили, что захватили южную деревню Роботино, предполагая, что наступление прорвало первый рубеж минных полей, танковых ловушек, траншей и бункеров, которые Москва разместила между украинскими войсками и оккупированным Россией Крымом", — отмечают журналисты этого медиа.

По их версии, это "встряска" возникла по следующим причинам. Как утверждал чиновник из Офиса президента, там приходит понимание, что стране нужен новый руководитель во время затянутой войны, критика со стороны представителей украинского гражданского общества и СМИ по поводу скандала с контрактами, еще собственная просьба Алексея Резникова подать в отставку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Зеленский сменяет Резникова на Умерова. Президент Украины официально заявил о том, что готов сменить министра обороны Алексея Резникова на нынешнего главу Фонда государственного имущества (ФГИ) Рустема Умерова. Такие слухи появились еще в конце августа. Теперь они приобретают реальные черты. Резников уже подал в Верховную Раду заявление о своей отставке.

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что одной из главных целей увольнения Резникова является то, что очень много вопросов накопилось до МО. Скандалы с закупками по завышенным ценам продуктов (те же яйца по 17 грн), одежда (курточный скандал) продолжаются, сменяя друг друга, около полугода, напоминает эксперт. К ним добавились еще и скандалы с коррумпированными военкомами.
 



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Источник: https://www.nytimes.com/2023/09/03/world/europe/zelensky-ukraine-defense-minister.html
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