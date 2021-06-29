Отслеживали деятельность нардепов через мобильное приложение: нужна ли эта инициатива

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Ольга Чародий
В Верховной Раде планируют создать мобильное приложение, которое позволит гражданам в режиме реального времени отслеживать деятельность каждого народного депутата. Нужна ли эта инициатива? Как сделать деятельность депутатов действительно эффективной? Эксперты оценили для портала "Комментарии". Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что любая форма контроля общества за властью – это шаг в правильном направлении.
Депутаты (фото из открытых источников)
По его мнению, надо принимать закон "О публичных лицах", к которым относятся не только депутаты, но и члены правительства, работники офиса президента, областных и районных администраций, местного самоуправления, а также участники ряда общественных организаций.
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов
думает, что мы видим скорее имитацию деятельности, чем реальное желание сделать
работы парламента более эффективной.
По его мнению, более эффективной деятельность депутатов можно
сделать, если усилить их ответственность – за непосещение парламентских
заседаний, за то, что не ведут активной законодательной деятельности.
Напомним, в мае 2021
года 76 депутатов Верховной Рады Украины будут лишены возмещений расходов,
связанных с исполнением депутатских полномочий. Об этом на своем канале в
Telegram рассказал нардеп и главный консультант Аппарата Верховной Рады Павел
Фролов.
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