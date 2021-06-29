Отслеживали деятельность нардепов через мобильное приложение: нужна ли эта инициатива

В Верховной Раде планируют создать мобильное приложение, которое позволит гражданам в режиме реального времени отслеживать деятельность каждого народного депутата. Нужна ли эта инициатива? Как сделать деятельность депутатов действительно эффективной? Эксперты оценили для портала "Комментарии". Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков считает, что любая форма контроля общества за властью – это шаг в правильном направлении.

Депутаты (фото из открытых источников)

"Если это будет технически простой и удобный способ контроля, например, через мобильный – то сразу два шага туда, куда надо. Однако если такой общественный контроль не будет иметь никаких последствий для нерадивых депутатов и не приносить ничего хорошего депутатам деятельным и эффективным, то это очередная профанация. Выпуск пара и имитация активности", — подчеркивает Александр Кочетков.

По его мнению, надо принимать закон "О публичных лицах", к которым относятся не только депутаты, но и члены правительства, работники офиса президента, областных и районных администраций, местного самоуправления, а также участники ряда общественных организаций.

"Вот их всех необходимо контролировать, — отмечает Александр Кочетков. — Причем, результаты общественного контроля должны напрямую влиять на пребывание такого человека на занимаемой должности и на его карьерное продвижение. А иначе у нас депутаты искусственно превращаются в главных общественных аллергенов и удобных груш для битья. Уводя внимание от президента и правительства, где принимается большинство решений, влияющих на жизнь граждан".

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов думает, что мы видим скорее имитацию деятельности, чем реальное желание сделать работы парламента более эффективной.

"Информация, чем занимается тот или иной депутат, какие подает законопроекты, какие из них принимаются, как посещаются заседания — и так есть. Эксперты, журналисты это постоянное отслеживают. А делать мобильное приложения для всех, чтобы отслеживать подобный процесс – вряд ли целесообразно. Так что это — скорее шаг в рамках общей диджитализации и общего популизма", — считает Николай Спиридонов.

По его мнению, более эффективной деятельность депутатов можно сделать, если усилить их ответственность – за непосещение парламентских заседаний, за то, что не ведут активной законодательной деятельности.



"Верховная Рада должна быть более профессиональной и больше отвечать за свои результаты, — уверен эксперт. — У нас учитель или дворник за результаты своей работы отвечают, а нардепы, по сути, нет".

Напомним, в мае 2021 года 76 депутатов Верховной Рады Украины будут лишены возмещений расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий. Об этом на своем канале в Telegram рассказал нардеп и главный консультант Аппарата Верховной Рады Павел Фролов.

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