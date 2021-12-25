Отбор главы САП вновь завалили: у Зеленского времени все меньше – терпение США на исходе

Члены конкурсной комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вновь не смогли избрать главу ведомства. С чем это связано? Мы видим откровенный саботаж – или защиту государственных интересов? Как может ситуация развиваться далее? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к нашим экспертам.

Конкурс на главу САП. Фото из открытых источников

Вокруг назначения главного антикоррупционного прокурора идет серьезная борьба двух групп влияния

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что в затягивании избрания руководителя САП есть как формально-юридические причины, так и негласная конкуренция групп влияния.

"Конкурсная комиссия объявила, что она пока не получила данных от Офиса Генпрокурора о спецпроверке двух финалистов, как того требует положение о проведении конкурса. Такая проверка касается допуска к гостайне, люстрации и наличия коррупционных нарушений", – отмечает эксперт.

По его словам, вокруг назначения главного антикоррупционного прокурора происходит серьезная борьба двух групп влияния – местной и иностранной.

"Несколько фаворитов от каждой из групп уже были "сбиты" оппонентами. И сейчас мы видим проявления очередного этапа этой конкуренции, – поясняет Игорь Попов. – К сожалению, вся дискуссия сводится к требованиям поставить "своего" человека, но не повышению эффективности борьбы с топ-коррупцией".

Эксперт напоминает, что в 2019 году президент Владимир Зеленский и монобольшинство предоставили Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) новые полномочия – право на независимую "прослушку", право самостоятельно работать с международной правовой помощью.

"Действующий и.о. руководителя САП – Максим Грищук имеет хорошую репутацию. Никаких разногласий с НАБУ у него нету. Буквально на днях Высший антикоррупционный суд приговорил к 5 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча". Но общество ожидает более активной работы системы антикоррупционных органов и передачи в суд резонансных дел по топ-коррупции, – подчеркивает Игорь Попов. – Руководитель САП должен быть назначен в ближайшее время, процедура назначения должна быть безукоризненной. И кстати пора готовить отбор нового директора НАБУ, в мае 2022 истекает срок контракта Артема Сытника. Если работа как бы независимых конкурсных комиссий всё равно вызывает критику и попадает под политические влияния – то можно уменьшить роль комиссии до проведения интервью и оценки документов претендентов. А политическую ответственность за назначение и главное за результаты работы – пусть несут Кабмин и Генпрокурор как подотчетные избирателям политики " .

Получается, украинский президент обманул американских партнеров

По мнению исполнительного директора в Центре прикладных политических исследований "Пента", политэксперта Александра Леонова, всё выглядит сознательным срывом конкурса.

"Там победит кандидат, который не был одобрен Офисому президента. При этом комиссия, сорвавшая назначение нового главы САП, абсолютно подконтрольна ОП, – поясняет эксперт. – В ситуации есть важнейшей нюанс. Зеленский во время визита в США в письменной форме взял на себя обязательство обеспечить избрание антикоррупционного прокурора до Нового года. И получается, украинский президент обманул американских партнеров".

А для США, подчеркивает Александр Леонов, есть две позиции, которые всегда важны во взаимоотношениях с партнерами: это предсказуемость последних и возможность им доверять.

"Сейчас украинской властью потеряны обе эти составляющие, – резюмирует эксперт. – Речь не идет о том, что США отвернуться от Украины. Но возможно серьезное похолодание отношений между ОП и администрацией Белого дома. Штаты будут оказывать нам помощь, но возможность личных контактов между руководством держав сведут к минимуму. Не разрывая при этом горизонтальные связи (те же министры обороны, главы внешнеполитических ведомств будут общаться). Гипотетически возможно введение новых американских санкций против ряда лиц из окружения Зеленского. К примеру, против замглавы ОП Олега Татарова. Понятно, что происходящее не добавить позитива в отношения между Украиной и США. Также отмечу, что антикоррупционная реформа была одним из маркеров для получения нашей страной безвизового режима. И если ситуация не будет решена, могут прийти неприятности и со стороны Европейского Союза".

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