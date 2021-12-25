Конкурсная комиссия снова не выбрала главу САП: подробности

Представители конкурсной комиссии снова не выбрали руководителя, который должен возглавить Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Чтобы утвердить победителя, у комиссии не хватило голосов. Об этом сообщает "Общественное", обнародовав информацию, которая транслировалась во время работы комиссии.

Комиссия снова провалила голосование (фото из открытых источников)

В частности, представители комиссии, которая организовывала конкурс по избранию главы САП, им не хватило определенное количество голосов, которое нужно, чтобы избрать руководителя антикоррупционного ведомства.

Одна из обнародованных причин – это согласование с Офисом прокурора нескольких важных вопросов. Один из них – наличие допуска к государственной тайне у кандидатов.

Важно, что 21 декабря представители этого общественного органа по аналогичной причине не смогли получить определенное количество голосов за одного из кандидатов – против голосовали почти все члены комиссии от парламента.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что я к послам G7 отреагировал на отклонение комиссией кандидатуры на должность главы SAP . Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры так и не могут до сих пор назначить, сообщается, что произошел срыв при отборе кандидатов на эту должность. Реакция послов G7 на эти события опубликована на странице представителей Великобритании в Группе поддержки послов G7 в Twitter. В сообщении отмечено, что послы G7 испытывают разочарование по поводу отказа отборочной комиссии назначить кандидата на должность руководителя прокуратуры. По мнению послов, задержка с определением главы ведомства не оправдана. Поэтому в совместном заявлении они призвали отборочную комиссию как можно скорее определиться с кандидатом и назначить его на должность.

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