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Главная Новости Политика внутренняя политика Осенью ситуация может сдетонировать, начнутся уличные протесты, – Пискун
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Осенью ситуация может сдетонировать, начнутся уличные протесты, – Пискун

Святослав Пискун связал уличные протесты этой осенью с имплементацией «Формулы Штайнмайера»

сегодня, 21:40
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют холодную осень нельзя исключать, что политический сезон будет очень и очень горячим. Уличные протесты могут вспыхнуть с новой силой. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью каналу "Украина 24" рассказал экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун.

Осенью ситуация может сдетонировать, начнутся уличные протесты, – Пискун

Протесты под Радой - фото kiev.informator.ua

Он отметил, нельзя исключать, что в случае имплементации в украинское законодательство "Формулы Штайнмайера", что от Украины требуют все члены Нормандского формата, начнутся уличные протесты. Но, если на улицу выйдут не только недовольные решением по "Формуле Штайнмайера", а еще и те, кто будет против роста тарифов на энергоносители, то ситуация в стране действительно может сдетонировать, может возникнуть резонанс.

"Когда накладывается одна волна на другую, то одновременно усиливается и первая и вторая волна. Поэтому, если всё это срезонирует, то у нас могут быть большие проблемы этой осенью", – отметил Святослав Пискун. 

Экс-генпрокурор добавил, нужно понимать, что "правые" выходят на улицу не за деньги. Там большинство людей выходят на улицу по своему внутреннему убеждению. Пискун отметил, у нас сегодня по официальной информации полмиллиона людей, которые прошли через войну, кто-то был ранен, кто-то был контуженый, кто-то просто был участником АТО. Есть много тех, кто потерял отца, кто-то потерял сына. Нужно понимать, что 500 тысяч – это очень и очень большое число. Так вот этих людей можно организовать намного быстрее, нежели каких-то предпринимателей, которые не хотят, чтобы ФОПы платили налоги.

Читайте также на портале "Комментарии", чем опасна "формула Штайнмайера" и нужна ли она законодательству Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v1g1LOY6i7w
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