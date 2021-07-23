Чем опасна "формула Штайнмайера" и нужна ли она законодательству Украины

В МИД Германии настаивают, чтобы Россия и Украина полностью выполнили результаты саммита, согласованные в Париже в декабре 2019 года. Касательно Украины – это перенос так называемой "формулы Штайнмайера" в законодательство. Почему это нужно (не нужно) делать? Что будет, если украинская власть пойдет на этот шаг? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Чем опасна "формула Штайнмайера" и нужна ли она Украине - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Посылы, которые исходят от Германии, крайне негативны — они еще больше развязывают руки Путину

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко напоминает, что сперва канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Зеленским 12 июля заявила о необходимости узаконить в Украине "формулу Штайнмайера". Теперь и МИД ФРГ акцентировал на этом внимание. По мнению эксперта, немцы, являющиеся еще и частью нормандского формата, неправильно расставляют акценты. Такая тактика губительна, уверен Валерий Кравченко.

"Оказывая на нас давление, принуждая имплементировать в украинское законодательство "формулу Штайнмайера", Германия на нас наравне с Россией возлагает вину за то, что нет прогресса в процессе урегулирования конфликта. Что однозначно неверно, учитывая, кто является страной-агрессором", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что "формула Штайнмайера" — это этап, следующий за прекращением огня, выводом войск, разминированием. И эти важные предварительные шаги должны быть сделаны Россией. Но не сделаны.

"У нас позиция простая – безопасностный блок перед политическим. Россия же нацелена на субъективизацию так называемых "ДНР" и "ЛНР". И старается выставить себя посредником, а не стороной конфликта, которой, по сути, является. В этой ситуации нужно давить не на Украину, а на Россию, в том числе формируя соответствующую позицию Украины, Германии и Франции в том же нормандском формате. Посылы же, которые сейчас исходят от Германии, крайне негативны. Они еще больше развязывают руки Путину. Особенно это опасно в контексте намеченных на осень российско-белорусских военных учений Запад-2021. Россия всегда, когда видит, что кто-то где-то уступает, что какая-то "красная линия" передвигается, эту линию переступает – и идет дальше. И это угроза не только для Украины, но и для Европы", – предупреждает Валерий Кравченко.

Мы попали в ловушку, которую ранее создали своими руками

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев считает, что в происходящем есть и вина США.

"Недавно временный поверенный по делам США в Украине Джордж Кент заявил, что не ожидается участия американских чиновников в переговорном процессе по Донбассу. Ни в каких форматах. В соглашении США и ФРГ касаемо российского газопровода "Северный поток-2" есть пункт, согласно которому Берлин обязуется активизировать усилия в рамках нормандского формата для выполнения Минских соглашений. И ни одного слова о том, что США будут привлечены к процессу. То есть, администрация Байдена перекладывает на Германию ответственность касательно урегулирования ситуации на Востоке Украины, – поясняет Дмитрий Снегирев. – Ну, а Германия фактически принуждает Украину к выполнению "формулы Штайнмайера". Которая легитимизирует кремлевский сценарий по контролю со стороны РФ над внешнеполитическим вектором Украины. Что означает утрату нами суверенитета".

Но Германии, похоже, важнее решить любой ценой "украинский вопрос", чтобы нормализовать отношения с США и РФ.

"Да, мы сами подписались на "формулу Штайнмайера". Она ведь в какой-то мере отзеркаливает Минские соглашения, подписанные еще при президентстве Порошенко. Но тогда не внесение невыгодных Украине изменений в законодательстве аргументировали отсутствием большинства в парламенте и возможными уличными волнениями. А у Зеленского есть монобольшинство и полный контроль над силовым блоком. И такие тезисы уже не работают, – поясняет Дмитрий Снегирев. – Что понимают на Западе. И усиливают давление. Можно сказать, что мы попали в ловушку, которую ранее создали своими руками. Если попытаемся ввести "формулу Штайнмайера" в законодательство, то российское присутствие легитимизируется в виде территорий, которые фактически не контролируются Украиной. И где уже сотни тысяч граждан имеют российские паспорта".

Напомним, что согласно Минским соглашениям, проведение местных выборов на территории ОРДЛО — лишь 12-й пункт плана по урегулированию кризиса. Ему предшествует ряд других шагов, в том числе, всеобъемлющее прекращение огня, отвод войск от линии разграничения, вывод иностранных военных формирований, установление контроля ОБСЕ над границей. А "формула Штайнмайера" предусматривает, что сперва пройдут местные выборы в ОРДЛО (в соответствии с Конституцией Украины), затем – временное (а после подтверждения демократичности выборов со стороны ОБСЕ – постоянное) вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И одновременно с имплементацией этого закона — вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.





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