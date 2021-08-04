ОПЗЖ: Внеплановая проверка Верховного Суда – это попытка власти установить полный и окончательный контроль над судами

СБУ начала срочную внеплановую проверку Верховного Суда. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что единственной целью данной проверки является оказание давления на суд. Об этом говорится на официальном сайте политической силы.

Внеплановая проверка Верховного Суда. Иллюстративное фото

"Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой властью внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими", – говорят в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии отметили, что под влиянием украинской власти СБУ превращается в "преступную организацию", которая занимается "террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ", а теперь еще и уничтожением судебной ветви власти.

В ОПЗЖ убеждены в том, что таким образом власть хочет лишить украинцев права на отстаивание своих интересов в независимых судах, а значит, и на демократическое, правовое обновление власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны. Мы считаем недопустим давление на суды в любых его проявлениях и продолжим борьбу за независимость судебной власти Украины от других ветвей власти", – говорится в заявлении партии.

Также в ОПЗЖ отметили, что преследование членов партии, фабрикация уголовных дел и беспрецедентные попытки власти расправиться с оппозицией не помешают политсиле противостоять правовому беспределу в стране.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что ею заблокирована деятельность общественной организации "Патриоты ‒ За жизнь", под прикрытием которой якобы совершались преступления и провокационные действия, направленные на "расшатывание ситуации в стране". В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что это очередное фейковое заявление власти, основанное на показаниях, которые силовым путем выбивались из свидетеля, выкраденного накануне сотрудниками СБУ.

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