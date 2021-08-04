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Главная Новости Политика внутренняя политика ОПЗЖ: Внеплановая проверка Верховного Суда – это попытка власти установить полный и окончательный контроль над судами
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ОПЗЖ: Внеплановая проверка Верховного Суда – это попытка власти установить полный и окончательный контроль над судами

В ОПЗЖ считают, что проверка направлена на оказание давления на суд

сегодня, 18:00
Автор:

Станислав Молчанов

СБУ начала срочную внеплановую проверку Верховного Суда. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считают, что единственной целью данной проверки является оказание давления на суд. Об этом говорится на официальном сайте политической силы.

ОПЗЖ: Внеплановая проверка Верховного Суда – это попытка власти установить полный и окончательный контроль над судами

Внеплановая проверка Верховного Суда. Иллюстративное фото

"Вне сомнений, эта проверка направлена на оказание давления на суд и является очередной попыткой уничтожения независимости судебной системы. Это спланированная атака преступной власти на конституционный строй Украины, попытка установить полный и окончательный контроль над судами, являющаяся следующим шагом после начатой властью внесудебной антиконституционной расправы над инакомыслящими", – говорят в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии отметили, что под влиянием украинской власти СБУ превращается в "преступную организацию", которая занимается "террором против инакомыслящих, прикрытием рейдерских захватов, фальсификацией уголовных дел и уничтожением независимых СМИ", а теперь еще и уничтожением судебной ветви власти.

В ОПЗЖ убеждены в том, что таким образом власть хочет лишить украинцев права на отстаивание своих интересов в независимых судах, а значит, и на демократическое, правовое обновление власти.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о недопустимости действий, направленных на уничтожение независимости судебной власти. Наша партия и фракция в парламенте продолжат деятельность по защите судебной системы от внешнего управления и незаконного давления со стороны внутренних структур, в том числе от вмешательства в работу судов высшего руководства страны. Мы считаем недопустим давление на суды в любых его проявлениях и продолжим борьбу за независимость судебной власти Украины от других ветвей власти", – говорится в заявлении партии.

Также в ОПЗЖ отметили, что преследование членов партии, фабрикация уголовных дел и беспрецедентные попытки власти расправиться с оппозицией не помешают политсиле противостоять правовому беспределу в стране.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины сообщила, что ею заблокирована деятельность общественной организации "Патриоты ‒ За жизнь", под прикрытием которой якобы совершались преступления и провокационные действия, направленные на "расшатывание ситуации в стране". В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что это очередное фейковое заявление власти, основанное на показаниях, которые силовым путем выбивались из свидетеля, выкраденного накануне сотрудниками СБУ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что депутат от ОПЗЖ заявил, что на Банковой есть компромат на судью Вовка, поэтому он полностью зависит от ОП. Подробнее читайте в материале на нашем сайте.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/sbu_po_ukazaniju_zelenskogo_prodolzhaet_svoju_prestupnuju_dejatelnost_i_okazyvaet_davlenie_na_verhovnyj_sud_ukrainy.html
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