Депутат от ОПЗЖ заявил, что на Банковой есть компромат на судью Вовка, поэтому он полностью зависит от ОП

Во время перерыва на заседании Киевского апелляционного суда, где рассматривалась апелляционная жалоба на решение, принятое судьей Павлом Вовком, депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний сделал важное заявление. Политик заверил, что судья Павел Вовк, принимающий решение о продлении меры пресечения Виктору Медведчуку, зависим от Офиса Президента. По словам Загороднего, на Банковой имеется на него компромат.

Депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний. Фото из открытых источников

Далее парламентарий рассказал, что после ознакомления с апелляционной жалобой, первым выступил председатель Политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

"Это была очень сильная речь. Речь государственного деятеля, юриста, адвоката, который показал безосновательность обвинений. Показал, что это дело заказное ‒ с указанием всех дат, номеров дел, когда возбуждались, как проводилось следствие, как проводилась экспертиза, что это все незаконно", ‒ отметил Загородний.

Лидеры ОПЗЖ надеялись на отмену незаконного решения Печерского райсуда города Киева после такой сильной речи во время выступления Медведчука, где он буквально разрушил все доказательства стороны обвинения.

"Дождемся решения, после этого можно будет делать вывод, есть ли в Украине судебная власть и является ли Украина демократическим государством, как это записано в Конституции", ‒ сказал Юрий Загородний.



Однако вывод очевиден уже. Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Вовка. Юрий Загородний еще раз подчеркнул, что на Банковой имеется некий компромат на судью.

"Ни для кого не секрет, что судья Вовк проводил незаконные действия и на него есть соответствующая папка, которая находится на Банковой, 11, в Офисе Президента. И судья Вовк полностью выполнил решение, продиктованное Банковой. Подтверждение этому то, что он зашел в совещательную комнату, а уже через 15 секунд вышел с решением и зачитал это решение. За 15 секунд никакой самый гениальный человек не сможет подготовить решение суда", ‒ уверен парламентарий.

Политик считает, что более объективные решения в суде принимались во времена, когда судей не назначали, а избирали.

"Когда сегодня судей будут назначать через Комиссию добропорядочности, которая будет состоять из иностранцев, будет подконтрольна власти, о том, что что-то изменится в судебной системе, говорить сложно", ‒ резюмировал Юрий Загородний.



Напоминаем, что председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука обвиняется Офисом генерального прокурора обвиняет в госизмене. В мае он был помещен под домашний арест. 9 июля Печерским судом Киева мера пресечения была продлена на два месяца. В ответ на это адвокаты политика подали в суд апелляционную жалобу. Рассмотрение жалобы должно было произойти 20 июля в Киевском суде. Однако заседание перенесли по причине того, что коллегия судей получила материалы дела только накануне самого заседания. Виктор Медведчук отмечает, что вместе со своими адвокатами они готовы к процессу обжалования меры пресечения. Он также заявляет, что у него есть доказательства, которые полностью опровергают обвинения прокуратуры в его адрес и доказывают, что решение о домашнем аресте является незаконным.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что посол Китая в Украине поддерживает сближение Киева и Москвы, общаясь с Виктором Меведчуком, а также о том, что Украина теряет имидж на международной арене из-за дела Медведчука.

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