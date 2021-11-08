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В ОПЗЖ заявили, что демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных действий власти

В политсиле отмечают, что актуальным вопросом на сегодня является ситуация с COVID-19, от которой напрямую зависит сохранение человеческих жизней

сегодня, 17:31
Автор:

Станислав Молчанов
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Власть пытается оградиться от критики, заблокировать обсуждение реальных проблем страны и переключить внимание общественности на выгодные ей "нарративы" и на борьбу с инакомыслящими. Об этом говорится в официальном заявлении партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В ОПЗЖ заявили, что демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных действий власти

Коронавирус. Фото из открытых источников

В политсиле подчеркнули, что обсуждение реальной ситуации в Украине совершенно необходимо, чтобы оценить уровень проблем и увидеть системные ошибки. По мнению представителей ОПЗЖ, самым актуальным вопросом на сегодня является ситуация с COVID-19, от которой напрямую зависит сохранение человеческих жизней.

"К концу прошлой недели Украина поднялась на второе место в мире по смертности от COVID-19. Статистика демонстрирует неутешительные рекорды: за 5 ноября количество погибших от коронавируса граждан в нашей стране достигло 793 человек. При этом во всех регионах реанимации заполнены тяжелыми больными, а страну уже сотрясла целая серия громких скандалов, связанных с острой нехваткой кислорода в медучреждениях", – сообщили в ОПЗЖ.

В партии назвали очевидным тот факт, что власть провалила кампанию по вакцинации населения от COVID-19. 

"Не спасла ситуацию и смена одного министра здравоохранения на другого. По состоянию на 6 ноября полностью вакцинированы в Украине были лишь 18% населения. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет 67%, в Дании – 75,8%, в Португалии – 86,2%. По уровню вакцинации Украину обошли даже Бангладеш и Гватемала, и вот-вот догонит Зимбабве. При этом власть отказалась от доказавшей свою эффективность вакцины "Спутник V", производство которой можно было наладить в Украине. Это позволило бы существенно повысить уровень вакцинации населения, предоставить украинцам возможность реального выбора защиты от коронавирусной инфекции, предупредить вспышки заболеваемости и спасти жизни десяткам тысяч граждан", – отметили в политсиле.

"За январь ‒ август 2021 года общий уровень смертности в Украине повысился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общее количество населения страны за 8 месяцев текущего года сократилось на 245,9 тыс. человек. Смертность в Украине почти в 2,5 раза превышает рождаемость, констатирует Госстат. То есть нация попросту вымирает рекордными темпами. Справедливости ради стоит отметить, что сокращение населения Украины происходит десятилетиями, но сейчас динамика этого процесса ужасает. Например, если в 2013 году население Украины сократилось на 158,7 тыс. человек, то в 2020-м, по официальным данным – на 314 тыс. человек. По итогам текущего года картина будет еще более удручающей", – констатировали в заявлении партии.

Также в оппозиционной политсиле обратили внимание на то, что низкий уровень жизни, усугубляемый высокими коммунальными тарифами и отсутствием доступа к качественным медицинским услугам привели к массовому оттоку населения. 

"По подсчетам Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, на заработки за границу выехали около 3 млн украинцев. И еще хуже то, что страну покидают молодые трудоспособные люди, которые в самый сложный момент оказываются вдали от своих близких, нуждающихся в срочной помощи и уходе. Это тоже оказывает влияние на повышение смертности среди украинцев", – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной партии подчеркивают, что катастрофическая демографическая ситуация в Украине – это результат непрофессиональных  действий власти.

"Ситуация требует безотлагательного и кардинального решения. Наша партия давно предложила действенные инструменты снижения тарифов на жилищно-коммунальные слуги. "Оппозиционная платформа – За жизнь" разработала программу выведения страны из социально-экономического кризиса. Мы представили план установления мира на Донбассе. Но власть блокирует все инициативы оппозиции", – резюмировали в ОПЗЖ.



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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/vymiranie_ukraincev_rezultat_prestuplenij_vlasti_protiv_sobstvennogo_naroda.html
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