НАБУ объявило в розыск судью Вовка

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Татьяна Веремеева
Фото: facebook.com/Павло Вовк
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых,
которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем
Окружного административного суда города Киев (ОАСК) Павлом Вовком. Об этом
сообщается на
сайте НАБУ.
Фигурантов дела подозревают в попытке захвата государственной власти путем
установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины
(ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в
их работе.
Кроме судьи Вовка, НАБУ объявило в розыск Владимира Калеберда, Игоря Качура,
Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова и Сергея Остапца.
Ранее "Комментарии" писали, что НАБУ
вызывало на допрос девять подозреваемых в производстве по руководству
Окружного административного суда Киева, в том числе главу этого суда Павла
Вовка.
17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного
административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению
Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной
администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается
процесс вручения подозрений еще 4 лицам".
По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в
захвате государственной власти.
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