НАБУ объявило в розыск судью Вовка

Фото: facebook.com/Павло Вовк

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного административного суда города Киев (ОАСК) Павлом Вовком. Об этом сообщается на сайте НАБУ.



Фигурантов дела подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе.

Кроме судьи Вовка, НАБУ объявило в розыск Владимира Калеберда, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова и Сергея Остапца.

Ранее "Комментарии" писали, что НАБУ вызывало на допрос девять подозреваемых в производстве по руководству Окружного административного суда Киева, в том числе главу этого суда Павла Вовка.

17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти.

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