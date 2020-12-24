НАБУ вручило повестку о вызове в ВАКС объявленному в розыск судье Вовку

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Татьяна Веремеева
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили председателю
Окружного административного суда г. Киев Павлу Вовку повестку о вызове в Высший
антикоррупционный суд (ВАКС). В НАБУ отмечают, что совместно с САП ожидают Вовка
в суде 5 января следующего года, где он сможет защитить свои права.
Судья Павел Вовк
Согласно данным НАБУ, повестку судье, который находится в розыске, удалось
вручить во время празднования, организованного экс-нардепом, президентом одного
из юридических ВУЗов страны. На мероприятии также были председатель и судьи Конституционного Суда
Украины (КСУ), которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном
производстве относительно захвата государственной власти путем установления контроля
над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом
правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также путем
вмешательства в деятельность государственных деятелей, говорится в сообщении.
В НАБУ также объяснили почему вручили повестку именно при таких обстоятельствах.
Говорят, что Павел Вовк уже больше трех месяцев игнорирует все сообщения и не
приходит в следственный суд. Отмечается, что НАБУ и САП еще в октябре нынешнего
года просили ВАКС избрать судье меру пресечения, но до сих пор этого не смогли
сделать из-за того, что подозреваемый не являлся в суд.
Напомним, НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном
захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и
глава ОАСК Павел Вовк. "Комментарии"
узнали у экспертов, чем завершится "охота на Вовка", а также – как сделать
украинские суды и антикоррупционные органы реально независимыми, а не
работающими "по заказу".
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