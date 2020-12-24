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НАБУ вручило повестку о вызове в ВАКС объявленному в розыск судье Вовку

Павел Вовк должен явиться в Высший антикоррупционный суд 5 января

сегодня, 18:45
Автор:

Татьяна Веремеева

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили председателю Окружного административного суда г. Киев Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). В НАБУ отмечают, что совместно с САП ожидают Вовка в суде 5 января следующего года, где он сможет защитить свои права.

НАБУ вручило повестку о вызове в ВАКС объявленному в розыск судье Вовку

Судья Павел Вовк

Согласно данным НАБУ, повестку судье, который находится в розыске, удалось вручить во время празднования, организованного экс-нардепом, президентом одного из юридических ВУЗов страны. На мероприятии также были  председатель и судьи Конституционного Суда Украины (КСУ), которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве относительно захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей, говорится в сообщении.

В НАБУ также объяснили почему вручили повестку именно при таких обстоятельствах. Говорят, что Павел Вовк уже больше трех месяцев игнорирует все сообщения и не приходит в следственный суд. Отмечается, что НАБУ и САП еще в октябре нынешнего года просили ВАКС избрать судье меру пресечения, но до сих пор этого не смогли сделать из-за того, что подозреваемый не являлся в суд.

Напомним, НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева. Среди них и глава ОАСК Павел Вовк. "Комментарии" узнали у экспертов, чем завершится "охота на Вовка", а также – как сделать украинские суды и антикоррупционные органы реально независимыми, а не работающими "по заказу".


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Источник: https://nabu.gov.ua/novyny/nabu-vruchylo-povistku-pro-vyklyk-do-vaks-ogoloshenomu-u-rozshuk-golovi-oask
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